(Québec) Le crêpage de chignons survenu il y a un an entre la Ville de Québec et le gouvernement de la CAQ au sujet du projet de tramway semblait une affaire révolue jeudi, lors d’un tête-à-tête entre Bruno Marchand et François Legault qui s’est déroulé tout sourire.

Les deux hommes se sont entretenus en privé pendant plus d’une heure de la croissance de Québec et des ambitions du gouvernement d’en faire la deuxième métropole. Ils ont aussi discuté du projet de tramway, alors que la Ville entame le dernier droit des négociations pour trouver un consortium et que le prix final est toujours inconnu.

« Il y a des discussions qui ont lieu pour réajuster le prix. Je pense que ça reste dans le domaine du raisonnable compte tenu de la taille de la population. On continue les discussions », a indiqué François Legault aux journalistes au sortir de la rencontre à l’hôtel de ville de Québec.

Le maire Marchand refuse de dire publiquement combien pourrait coûter ce projet. Sa facture était d’abord estimée à 3,3 milliards, puis a été haussée à quelque 4 milliards. Le prix pourrait encore monter.

Mais derrière des portes closes jeudi, le maire de Québec a donné au premier ministre un aperçu du coût final. « M. Legault a une estimation, bien sûr, mais qui va se peaufiner au fil des négociations », indique M. Marchand.

« Personne n’a le coût final présentement. Ceux qui négocient n’ont pas le coût final, dit-il. Quand vous discutez avec les consortiums sur le prix, nécessairement il y a une marge. L’un veut quelque chose, l’autre autre chose et on essaye de trouver une voie de passage. »

Le commentaire du premier ministre sur le caractère « raisonnable » de ce prix laisse entendre que le gouvernement ne sera pas surpris une fois la facture connue, ce qui pourrait survenir très prochainement. Rappelons que le gouvernement québécois doit assumer 50 % du coût du tramway et Ottawa 40 %.

La rencontre de jeudi offrait un frappant contraste avec une scène survenue il y a un an, en mars 2022, toujours à l’hôtel de ville. Bruno Marchand, alors piqué par les déclarations d’élus caquistes de la région de Québec sur le projet de tramway, avait fait une sortie en règle, demandant à la CAQ de « s’élever ».

Le maire Marchand voit désormais en François Legault un « allié ». « Ça ne peut pas mieux aller. Évidemment on verra à la livraison, on jugera l’arbre à ses fruits. Mais présentement l’entente est bonne. Ça me rassure énormément », de dire le maire.

Troisième lien : des études ce mois-ci

L’autre grand projet de mobilité à Québec, le troisième lien, a été « très peu abordé » durant la rencontre selon le maire Marchand, qui a souvent émis des réserves sur ce futur tunnel autoroutier.

Le premier ministre a expliqué jeudi pourquoi le gouvernement tardait toujours à présenter des données.

« Ce qui est arrivé au cours des dernières semaines c’est que les gens responsables de l’analyse, on leur a demandé s’ils avaient bien tenu compte des impacts du télétravail sur l’achalandage », a dit François Legault.

« La réponse n’était pas claire. Donc on leur a demandé de fouiller ce point-là, parce qu’on sait qu’il y a une baisse d’achalandage attribuable à l’augmentation du télétravail depuis la pandémie, a poursuivi M. Legault. Ils nous ont dit que d’ici la fin du mois ils vont nous remettre ça avec l’impact du télétravail. »

Le premier ministre s’est par ailleurs engagé à tenir le plus possible ses rencontres diplomatiques dans la capitale, comme le commande la charte de la Ville.

Le maire Marchand avait dénoncé en janvier la décision de François Legault de tenir des rencontres à Montréal plutôt que dans la capitale, notamment avec Justin Trudeau et les chefs des partis d’opposition.

« Parfois il arrive que pour des raisons de conciliation famille-travail, parce que j’habite à Montréal, des rencontres aient lieu à Montréal », a concédé François Legault.

« Mais la grande majorité des rencontres et les rencontres importantes ont lieu à Québec. Quand on reçoit des personnes importantes, quand il y a des rencontres importantes, ça se passe dans la capitale », a-t-il ajouté.

La rencontre de jeudi entre les deux élus a eu lieu en marge d’une cérémonie pour déclarer le premier ministre « maire honoraire » de Québec. La charte de la Ville prévoit en effet que « tout nouveau premier ministre du Québec, le plus tôt possible après son assermentation, est reçu à l’hôtel de ville de la capitale pour en être fait maire honoraire ».