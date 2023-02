Mélanie Joly avait déposé en juin 2021, avant la dissolution du Parlement, la première mouture de cette refonte, le projet de loi C-32, qui est mort au feuilleton, et qui est ensuite devenu le projet de lui C-13 dans la nouvelle législature.

(Ottawa) Sans jeter la pierre à ses collègues qui cherchent à édulcorer le projet de loi sur les langues officielles, la ministre Mélanie Joly, qui en a été l’architecte, rappelle que les minorités linguistiques jouissent de protections constitutionnelles.

« On l’a dit dans le discours du Trône de 2019, le français est une langue minoritaire qui est une langue que l’on doit protéger, et je vais toujours être là comme une alliée des francophones qui veulent défendre leur langue », a-t-elle plaidé par visioconférence de Cracovie, en Pologne, jeudi.

« En même temps, le Canada a un système d’obligations constitutionnelles en matière de langues officielles, et on doit être capable de respecter les minorités linguistiques », a ajouté l’ancienne ministre des Langues officielles, qui avait démarré le chantier de la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Elle n’a pas voulu qualifier les propos tenus en comité par ses collègues de l’île de Montréal, dont le député franco-ontarien Francis Drouin avait dénoncé la semaine dernière le « show de boucane honteux » risquant de faire dérailler le cheminement du projet de loi C-13.

« Je pense que mes collègues ont exprimé leur point de vue, a-t-elle dit. En même temps, je dirais que C-13 sera un projet de loi qui va être voté au Parlement, et le but est de renforcer la protection du français, assurer sa pérennité et respecter les obligations linguistiques de nos minorités. Un point, c’est tout. »

Une dizaine de députés libéraux du Québec sont prêts à administrer un camouflet à leur propre gouvernement en votant contre la mesure législative visant à dépoussiérer la Loi sur les langues officielles, vieille de cinq décennies.

Elle avait préalablement présenté un livre blanc sur l’enjeu, qui avait nécessité des années de consultations avec une panoplie d’acteurs en matière linguistique aux quatre coins du pays.