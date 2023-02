« Pour nous, le projet de loi garantit toujours l’égalité réelle des deux minorités de langues officielles, soit les francophones à l’extérieur du Québec et les anglophones au Québec », fait valoir la présidente de la FCFA, Liane Roy.

Les communautés francophones et acadienne lancent un appel à l’unité

(Ottawa) La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) demande aux députés libéraux récalcitrants de se rallier au projet de loi C-13 pour moderniser la Loi sur les langues officielles. Une dizaine d’élus québécois sont prêts à voter contre même s’il s’agit d’une promesse électorale parce qu’ils estiment que les amendements adoptés par les partis d’opposition dénaturent le texte législatif.

« On continue d’appeler à l’unité de tous les parlementaires pour que ça passe parce que pour nous il n’est pas question que ce projet de loi ne passe pas. Ça serait vraiment catastrophique pour l’avenir du français qui est déjà en déclin », a réagi la présidente de la FCFA, Liane Roy, en entrevue.

La référence à la Charte de la langue française dans le projet de loi C-13 irrite des députés libéraux du Québec qui y voient une atteinte aux droits de la minorité anglophone du Québec. Elle était déjà mentionnée dans le préambule, mais durant l’étude du texte législatif en comité parlementaire, le Bloc québécois a présenté un amendement pour l’ajouter dans un article afin de reconnaître que « le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et que la Charte de la langue française du Québec vise à protéger, à renforcer et à promouvoir cette langue ».

Le député libéral Anthony Housefather a tenté de faire adopter un autre amendement au début du mois pour éliminer toute référence à cette loi québécoise, sans succès. Il estime qu’elle bafoue les droits de la minorité anglophone du Québec. Il a déjà signifié son intention de voter contre C-13 dans sa mouture actuelle à l’instar du ministre Marc Miller et de la députée Emmanuella Lamproboulos, même si le gouvernement Trudeau maintient qu’il doit déployer plus d’efforts pour protéger le français au Québec et dans l’ensemble du pays.

Il faut que ce projet de loi passe parce que si on retourne en arrière, nous ça fait six ans qu’on travaille là-dessus, qu’on pousse, qu’on recommande, qu’on y consacre énormément d’efforts. Liane Roy, présidente de la FCFA

La FCFA se retrouve en quelque sorte coincée entre l’arbre et l’écorce, mais hésite à se prononcer sur l’inclusion de la Charte de la langue française du Québec dans le projet de loi fédéral sur les langues officielles.

« Pour nous, le projet de loi garantit toujours l’égalité réelle des deux minorités de langues officielles, soit les francophones à l’extérieur du Québec et les anglophones au Québec, fait-elle valoir. La seule différence, c’est que le projet de loi énonce qu’il faut des mesures spécifiques à chaque communauté pour atteindre cette égalité-là. »

La FCFA craignait tout de même un ressac envers la francophonie après l’adoption par l’Assemblée nationale en 2022 de la réforme de la Charte de la langue française (loi 96) qui en fait la langue officielle et commune du Québec. L’organisme avait proposé au gouvernement de François Legault de ne pas recourir à disposition de dérogation pour mettre cette législation à l’abri des contestations judiciaires.

Plusieurs libéraux estiment qu’une province anglophone puisse à son tour recourir à la disposition de dérogation pour imposer l’anglais dans les institutions fédérales sur son territoire, ce qui nuirait aux minorités francophones et acadienne.

Pour Liane Roy, le projet de loi C-13 n’est pas encore en péril, mais elle suit la situation de près. Elle appelle maintenant tous les députés fédéraux à trouver un consensus pour qu’il soit éventuellement adopté par la Chambre des communes.