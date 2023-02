(Québec) Le premier ministre François Legault invite les Québécois à « tenir compte » de l’offre insuffisante du gouvernement Trudeau sur les hausses des transferts en santé aux prochaines élections fédérales. Il assure que ce nouveau revers ne compromet pas le déploiement du Plan santé du ministre Christian Dubé.

Accusé par ses adversaires de « s’écraser » devant Justin Trudeau, François Legault a affirmé mercredi que le prochain levier pour augmenter les transferts fédéraux en santé aux provinces sera les futures élections fédérales, qui pourraient venir en 2025.

« Honnêtement, c’est l’élection fédérale et la priorité que les Québécois et les Canadiens voudront mettre en santé », a répondu M. Legault, interrogé sur son rapport de force devant Ottawa. « Il faut que les Canadiens et les Québécois comprennent que ça n’a pas de bon sens, ce que fait le fédéral, et le fédéral doit faire sa juste part », a ajouté le premier ministre en mêlée de presse, mercredi.

Ce que je dis, c’est que ce n’est pas acceptable. Les Québécois doivent en tenir compte. François Legault, premier ministre du Québec

Son message n’est pas sans rappeler celui tenu en septembre 2021, en pleines élections fédérales, où il avait révélé son penchant pour un gouvernement conservateur minoritaire. M. Legault avait appelé les nationalistes québécois à se méfier de Justin Trudeau, dont le programme est « dangereux », comme ceux du Nouveau Parti démocratique et du Parti vert.

Pas la fin des négociations

Le premier ministre se défend de lancer la serviette devant une offre beaucoup moins importante que celle demandée par les 13 provinces et territoires. Pour l’heure, M. Legault ne précise pas s’il a l’intention d’accepter l’offre sur la table.

Le premier ministre Justin Trudeau a laissé entendre que l’offre est finale et que « la marge de manœuvre » résidera dans les ententes bilatérales qu’il veut conclure avec les provinces.

François Legault dit d’ailleurs vouloir « protéger » ce front commun pour « demander plus » au gouvernement fédéral. Une rencontre doit se tenir dans les prochains jours avec ses vis-à-vis du Conseil de la fédération pour déterminer d’un plan de match pour la suite.

Il donne néanmoins l’indication qu’il veut encaisser dès maintenant la part qui reviendrait au Québec pour l’année à venir alors que le ministre des Finances, Eric Girard, rédige son prochain budget. « J’aime mieux avoir le 1 milliard, qu’on le mette dans le budget », a-t-il précisé.

Du même souffle, il assure que les montants nécessaires au Plan santé du ministre Christian Dubé seront malgré tout investis. « C’est juste que ça va être plus difficile quand on va regarder l’équilibre des finances publiques au Québec, donc évidemment, ça va affecter notre déficit pour le Québec », a-t-il prévenu.

En prévision du prochain budget, le ministre des Finances a aussi confirmé que « les sommes nécessaires à l’exécution du plan [de Christian Dubé] sont prévues ».

Eric Girard a soutenu que le gouvernement Legault allait également « poursuivre [ses] revendications » pour augmenter la part du fédéral dans le financement du système de santé. « Le part [du financement fédéral] en santé a diminué de 12 % dans les soins totaux depuis les années 80. Ce qu’on a obtenu hier, c’est 2 % de ce 12 %. On a le sixième de ce qu’on voulait », a expliqué Eric Girard.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dubé

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est pour sa part dit « très déçu » des montants proposés par Ottawa. « En même temps, on va continuer de mettre en œuvre notre plan de santé », a-t-il indiqué, expliquant que ses visées ne sont pas compromises.

Je pense qu’on est capable de s’organiser. C’est sûr que ça nous aurait facilité la tâche, on le dit depuis le début. Rappelez-vous, dans le Plan santé, je l’avais dit qu’on avait besoin des transferts. Est-ce qu’on va être capable de s’organiser ensemble [au Québec] ? La réponse est oui. Christian Dubé, ministre de la Santé

Les provinces réclamaient une hausse des transferts en santé de 28 milliards de dollars par année. Le gouvernement Trudeau leur a offert mardi une hausse moyenne de 4,6 milliards par année. De cette enveloppe, le Québec obtiendrait quelque 9 milliards de plus si l’entente proposée est acceptée, selon les calculs des fonctionnaires fédéraux. C’est six fois moins que ce que demandait Québec.

Le seul véritable gain des provinces touche la hausse annuelle des transferts en santé. Elle serait fixée à 5 % pour une période de cinq ans, comme les provinces le souhaitaient, à compter de 2024-2025. L’offre ne s’accompagne pas non plus de conditions, mis à part le partage des données en santé.

Un lamentable échec, selon l’opposition

Les partis d’opposition ont à l’unisson accusé François Legault « d’aplaventrisme » devant le gouvernement fédéral. Les adversaires politiques de M. Legault ont tous déploré le manque de combativité du premier ministre, mardi lors de son passage à Ottawa. À cela, le principal intéressé a rétorqué mercredi que « c’était une longue journée » et qu’il était « déçu ».

« Sa seule job à François Legault, c’était d’aller chercher l’argent qui nous revient à Ottawa. C’était sa seule job et il est en train d’échouer », a déploré le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. « Ce qu’on a vu [François Legault] faire, c’est s’écraser devant l’offre qui est insultante du gouvernement Trudeau […] Je ne comprends pas cet à-plat-ventrisme-là », a-t-il ajouté.

« [Le ministre Christian Dubé] doit être déprimé. Il doit capoter un peu quand il voit la maigre récolte de son chef », a ajouté le porte-parole en matière de santé pour Québec solidaire, Vincent Marissal.

Le Parti libéral du Québec s’est dit « déçu » de l’offre présentée par les libéraux fédéraux et demande à François Legault de « se ressaisir ».

« Il doit se battre pour aller chercher notre butin à Ottawa et penser aux patients qui sont sur des listes d’attente, c’est inacceptable », a lancé le chef intérimaire du PLQ, Marc Tanguay.

« C’est un échec des premiers ministres provinciaux d’accepter que c’est la fin des négociations », a rajouté le porte-parole libéral en matière de santé, André Fortin.

Selon lui, « le levier » du gouvernement Legault est celui d’être majoritaire pendant quatre ans devant un gouvernement fédéral minoritaire. « La vie des patients » devrait être un argument suffisant pour convaincre Ottawa d’en faire plus, estime M. Fortin.

De son côté, le Parti québécois tend la main à M. Legault pour qu’il « nomme » l’indépendance du Québec comme option devant ce nouveau revers.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Paul St-Pierre Plamondon

« J’ai beaucoup de difficulté à croire que, quand François Legault se couche hier soir, il n’a pas en tête que l’indépendance du Québec est notre seule option à ce stade-ci », a fait valoir le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon. « Je lui tends la main à nouveau, dans le sens qu’il a toujours l’option de nommer la possibilité de l’indépendance, minimalement la nommer, compte tenu du mépris puis du manque de considération dans ce dossier-là et dans plusieurs autres dossiers », a-t-il ajouté.

Avec Hugo Pilon-Larose