(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a invité la nouvelle représentante spéciale de la lutte contre l’islamophobie, Amira Elghawaby, à clarifier ses propos sur les Québécois. Il a ajouté du même souffle qu’elle avait un travail important à faire.

« C’est sûr que je ne suis pas d’accord avec ses propos et je m’attends à ce qu’elle se clarifie », a affirmé M. Trudeau vendredi après-midi. La réalité, c’est qu’elle a une job importante à faire et pour bâtir des ponts et pour lutter contre l’islamophobie partout où elle existe au pays. »

Il n’a pas répondu à la question d’une journaliste qui lui demandait si Mme Elghawaby pouvait réellement jeter des ponts entre les communautés.

Sa nomination annoncée la veille soulève la controverse. Cette décision ne passe pas auprès de Québec, qui réclame des excuses à Mme Elghawaby. Cette journaliste et militante des droits de la personne a déjà écrit que la « majorité des Québécois » semblaient « influencés par un sentiment antimusulman » dans une chronique publiée en 2019 dans le Ottawa Citizen, peu de temps après l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État. L’article était cosigné par Bernie Farber, président du Réseau canadien anti-haine et ex-directeur du Congrès juif canadien.

Dans une entrevue à La Presse, Mme Elghawaby a soutenu que sa chronique avait été mal comprise. « Je veux être très claire. Je ne crois pas que la vaste majorité des Québécois sont islamophobes », s’était-elle défendu.

Elle a ensuite expliqué qu’elle s’appuyait sur un sondage Léger réalisé en mai 2019 pour l’Association des études canadiennes, selon lequel 88 % des Québécois qui avaient une perception négative de l’islam appuyaient cette loi du gouvernement Legault.

La Loi sur la laïcité de l’État, aussi connue sous l’appellation loi 21, a été adoptée sous bâillon en juin 2019 par Québec. En l’adoptant, le gouvernement de la CAQ a utilisé la disposition de dérogation pour empêcher des contestations judiciaires basées sur certains articles de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette loi est malgré tout contestée devant les tribunaux.

