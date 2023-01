Le Canada possède au total 112 chars Leopard 2 – 82 chars de combat et 30 chars de génie et de dépannage.

(Ottawa) Le Canada fera don de quatre de ses chars Leopard 2 à l’Ukraine. Il s’agit de sa contribution au renfort promis par plusieurs pays de la coalition occidentale afin de contrer l’offensive de la Russie.

Ce qu’il faut savoir Le Canada donnera quatre chars Leopard 2 à l’Ukraine ;

L’Allemagne et les États-Unis ont annoncé mercredi la livraison de chars lourds à l’Ukraine ;

Volodymyr Zelensky a salué la décision, mais réclame aussi des missiles de longue portée et des avions de combat ;

Pour le secrétaire général de l’OTAN, les chars lourds « peuvent aider l’Ukraine à se défendre, à vaincre et à l’emporter en tant que nation indépendante ».

Un quatuor de chars « prêts au combat » sera expédié « dans les prochaines semaines », et avec les autres chars que d’autres pays occidentaux livreront également, ils permettront à l’Ukraine « de libérer encore plus de son territoire », a annoncé jeudi la ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

« Ce n’est pas juste symbolique », a-t-elle déclaré en conférence de presse au parlement au moment où elle a été invitée à commenter le nombre relativement peu élevé de chars qui prendront le chemin de l’Ukraine avec des munitions et des pièces de rechange.

« Nous devons nous assurer de pouvoir livrer [les chars] dans le court terme », a-t-elle aussi argué.

Il n’est pas écarté qu’Ottawa envoie davantage de Leopard 2, a insisté la ministre, sans préciser quelle était la marge de manœuvre du Canada, qui doit s’assurer de maintenir sa propre capacité militaire et respecter ses engagements de l’OTAN.

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE Anita Anand

À ses côtés, le chef d’état-major de la Défense, Wayne Eyre, a spécifié que ce n’était pas chose simple que d’envoyer des chars de 62 tonnes de l’autre côté de l’Atlantique. Et le Canada n’a par ailleurs pas une flotte comparable à celle des Européens, qui en possèdent « plusieurs milliers », a-t-il enchaîné.

Les chars lourds du Canada s’ajoutent à ceux déjà promis par l’Allemagne (14 Leopard 2 de type 2A6 issus des stocks de son armée) et les États-Unis (31 chars de combat Abrams). On s’attend également à ce que la Pologne, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et la Finlande fournissent de tels blindés à Kyiv.

En plus d’envoyer des chars, le Canada prêtera des membres des Forces armées canadiennes, que l’on enverra « dans un pays tiers » afin de former les soldats ukrainiens sur l’utilisation de ces chars. On ignore combien de militaires seront affectés et où ils iront précisément.

Vers une escalade de la guerre ?

Au Kremlin, mercredi, le porte-parole Dmitri Peskov a plaidé que l’Occident « surestim[ait] le potentiel » que les chars procureront à l’armée ukrainienne. « Ces chars vont brûler comme tous les autres. […] Sauf que ceux-ci valent très cher, et ce sont les contribuables européens qui en feront les frais », a-t-il martelé.

Faut-il craindre une escalade ?

« Si les Russes veulent une désescalade, qu’ils quittent l’Ukraine », a tranché le général Eyre.

Le régime Poutine bombe le torse, oui, mais l’argument voulant que le conflit s’envenime encore davantage à la lumière de ce développement est déboulonné par le professeur Justin Massie, professeur à l’Université du Québec à Montréal et codirecteur du Réseau d’analyse stratégique (RAS).

« Que craint-on ? Que la Russie envahisse l’Ukraine et utilise des chars d’assaut et des missiles pour frapper des villages ? Elle le fait déjà. »

Zelensky en veut plus

Le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a applaudi mercredi la décision des Occidentaux, mais il a aussi semblé vouloir faire monter les enchères, en leur réclamant cette fois des missiles de longue portée et des avions de combat.

Les Pays-Bas ont laissé planer la possibilité d’envoyer des appareils de chasse F-16 si Kyiv en faisait la demande, d’après le NL Times.

Et le Canada ? La ministre Anand a esquivé la question : « Nous allons être pour l’Ukraine dans le court et le long terme avec l’aide militaire nécessaire pour gagner cette guerre, donc nous continuons à chercher ce que nous pouvons faire ».

Réactions favorables

Le Bloc québécois a accueilli favorablement l’annonce de la ministre Anand. « Nous sommes solidaires du peuple ukrainien et réaffirmons notre appui à l’envoi d’armes pour aider ce pays », a déclaré la députée Christine Normandin.

« Toutefois, le fait que les chars envoyés sont pris à même les stocks des Forces armées, lesquels sont déjà limités, nous amène à des réflexions pour le futur et met en lumière les problématiques d’approvisionnement du Canada en matière de défense », a-t-elle nuancé.

Le Congrès des Ukrainiens Canadiens a applaudi le don du gouvernement canadien. « Les chars fournis par le Canada et ses alliés changeront la donne dans la lutte pour la libération des territoires ukrainiens de la brutale occupation russe », a réagi sa présidente nationale, Alexandra Chyczij.

Avec l’Agence France-Presse