(Ottawa) Maintenant que l’Allemagne a accepté d’ouvrir la voie à l’exportation des Leopard, le Canada semble s’apprêter à en expédier quelques-uns des siens. Le gouvernement Trudeau n’a pas encore officiellement pris de décision, mais il envisage l’envoi de moins d’une dizaine de chars.

« La décision n’a pas encore été prise, mais nous enverrions probablement moins de 10 chars », a affirmé mercredi à La Presse une source gouvernementale canadienne qui a requis l’anonymat, n’étant pas autorisée à discuter publiquement de cet enjeu.

Au Globe and Mail, on parlait de quatre ou cinq chars, toujours sur la foi d’informations venant d’une source gouvernementale haut placée.

Aux dernières nouvelles, le Canada n’a pas demandé à l’Allemagne l’autorisation d’expédier vers l’Ukraine ses Leopard 2 — il y en a 112 au total, dont 82 chars de combat, dans l’arsenal canadien —, selon ce qu’a indiqué mercredi matin à La Presse une porte-parole de l’ambassade d’Allemagne au Canada.

Tout pays qui souhaite exporter les bolides de fabrication allemande doit obtenir la permission de Berlin.

Le premier ministre Justin Trudeau a plaidé mercredi matin qu’il n’avait rien à annoncer à l’heure actuelle, mais lui et sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ont assez clairement ouvert la porte à l’envoi de chars lourds vers l’Ukraine.

« On a envoyé récemment 200 véhicules blindés en Ukraine. On a participé aussi au nouveau système de défense antiaérienne. Il y a encore beaucoup à faire. Et on va en faire plus », a déclaré mardi la cheffe de la diplomatie canadienne.

Une autre source gouvernementale qui a requis l’anonymat a indiqué à La Presse que le Canada multipliait les démarches auprès de pays alliés afin de convaincre le plus grand nombre de participer à cet effort pour soutenir l’Ukraine avant une nouvelle offensive russe au printemps.

Des chars de Berlin et Washington, en attendant les autres

Sous pression depuis plusieurs jours, le chancelier allemand Olaf Scholz a donné mercredi son accord à la fourniture de Leopard 2 à l’Ukraine.

Le gouvernement allemand avait auparavant décidé en conseil des ministres à la fois d’envoyer 14 Leopard 2 de type 2A6 issus des stocks de son armée, la Bundeswehr, et d’autoriser ses alliés occidentaux disposant de ces blindés de fabrication allemande à faire de même.

Parallèlement, les États-Unis ont annoncé la livraison de 31 Abrams, également des chars lourds. « Il ne s’agit pas d’une menace offensive contre la Russie », a tenu à assurer mercredi le président américain Joe Biden.

La Norvège a aussi promis à l’Ukraine des Leopard 2. Selon plusieurs médias, la coalition de pays prêts à fournir de tels blindés comprend aussi le Danemark et les Pays-Bas, en plus de la Pologne et de la Finlande. L’Espagne a confirmé être « disposée » à livrer aussi des chars.

Le Royaume-Uni s’est pour sa part engagé à livrer 14 chars lourds Challenger 2.

« Une décision dangereuse », dit Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a applaudi la décision des Occidentaux, mais il a aussi semblé vouloir faire monter les enchères, en leur réclamant cette fois des missiles de longue portée et des avions de combat.

La réaction a évidemment été glaciale au Kremlin. « C’est une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation », a notamment fustigé l’ambassadeur de Russie à Berlin, Sergueï Netchaev.

« Cela nous persuade une fois encore que l’Allemagne, à l’instar de ses alliés les plus proches, ne veut pas d’une solution diplomatique à la crise ukrainienne et qu’elle veut une escalade permanente », a-t-il déclaré du même souffle.

Avec Joël-Denis Bellavance, La Presse, et l’Agence France-Presse