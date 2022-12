PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE

Justin Trudeau a déclaré qu’il avait l’intention de donner suite à sa promesse d’interdire les armes à feu conçues pour tuer autant de personnes que possible le plus rapidement possible, tout en respectant les besoins légitimes des chasseurs et des autres citoyens qui ont besoin de ces carabines et fusils de chasse.