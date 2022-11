(Québec) Les trois députés péquistes ont brillé par leur absence au Salon bleu mardi, jour de rentrée parlementaire où les élus des autres partis ont élu par acclamation la caquiste Nathalie Roy comme présidente de l’Assemblée nationale.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon et ses collègues Pascal Bérubé et Joël Arseneau n’ont pas poussé l’audace, pour le moment, jusqu’à tenter d’entrer au Salon bleu, ce qui aurait forcé la sergente d’armes à les expulser puisqu’ils n’ont pas prêté serment au roi Charles III. Ils ne se sont tout simplement pas présentés.

Ils refusent de faire le serment au roi et ne pourront donc siéger pour le moment au Salon bleu, tout comme dans les commissions parlementaires.

Au risque d’être expulsés du parlement manu militari, les trois élus du Parti québécois (PQ) vont se présenter au Salon bleu jeudi, avec la ferme intention de siéger à l’Assemblée nationale comme les 122 autres députés.

« On va être là jeudi et on s’attend à rentrer » au Salon bleu, a dit le chef péquiste en conférence de presse, s’accrochant à ses convictions. Il sait cependant qu’il risque de pouvoir rentrer, pour en être aussitôt chassé.

Jeudi sera le premier jour de la session consacré à la période de questions. C’est alors que les élus péquistes testeront leur pouvoir d’adapter les règles du jeu parlementaire à leurs convictions antimonarchiques.

D’ici là, ils demandent à la nouvelle présidente d’infirmer une décision prise récemment par son prédécesseur, François Paradis, qui prévenait les députés dissidents qu’ils s’exposaient à être expulsés s’ils refusaient de prêter serment au roi Charles III. Dans sa décision, il demandait au sergent d’armes de ne pas hésiter à procéder à leur expulsion s’ils osaient prendre place au Salon bleu.

Comme il a fait à maintes reprises au cours des dernières semaines, M. St-Pierre Plamondon a réaffirmé mardi qu’il ne fallait pas contraindre un élu québécois à déclarer son allégeance au roi d’Angleterre.

Selon lui, il n’y a aucune raison valable de leur « bloquer le chemin » jeudi.

« L’Assemblée nationale est souveraine en matière de régie interne », a fait valoir le chef péquiste, qui exhorte Nathalie Roy à donner l’instruction à la sécurité « de nous laisser passer ».

Le gouvernement Legault entend déposer rapidement un projet de loi afin de rendre facultatif le serment au roi. Québec solidaire a l’intention de présenter son propre texte législatif jeudi – il avait déjà déposé un projet de loi en ce sens au cours de la législature précédente. Après avoir refusé de le faire le jour de leur cérémonie de prestation de serment, ses députés ont prêté serment au roi la semaine dernière, en privé, afin de pouvoir siéger en Chambre cette semaine.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Lors d’une mêlée de presse, le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, a dit souhaiter que son projet de loi soit « adopté avant Noël », avec le consentement des autres partis ; la courte session parlementaire de deux semaines prendra fin le 9 décembre.

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, a indiqué que le travail des parlementaires ne devra pas être bâclé sur cette question. « Nous, on est bien ouverts à en discuter, du projet de loi, très ouverts à en discuter. On va l’analyser à son mérite. […] Nous, ce qu’on veut, c’est qu’il y ait minimalement des auditions. J’aimerais ça, moi, entendre des constitutionnalistes nous dire jusqu’à quel point le Québec peut le faire. Et nous, face à cela, on va faire l’analyse et on est ouverts, effectivement, le cas échéant, à faire avancer le Québec là-dessus, mais on va faire notre travail, on ne va pas le bâcler. On veut des auditions et on va d’abord prendre connaissance du projet de loi qui va être déposé », a-t-il expliqué.

Les trois députés péquistes étaient malgré tour présents au parlement mardi et feront un point de presse en après-midi. « Suivez-nous cette semaine. Il y a encore des députés qui se tiennent debout à l’Assemblée nationale. Vous en avez la démonstration. On va assumer totalement nos convictions. Regardez-nous aller », a dit Pascal Bérubé. Les péquistes ont participé à deux manifestations à l’extérieur sur l’heure du dîner, l’une dénonçant le serment au roi et l’autre réclamant une réforme du mode de scrutin.

Comme le veut la procédure, le premier jour de la session parlementaire est consacré à l’élection de la présidence de l’Assemblée nationale.

Une femme occupera ce poste pour la deuxième fois seulement de l’histoire, après Louise Harel en 2002-2003. La caquiste Nathalie Roy, ex-ministre de la Culture, succède en effet à François Paradis, qui a quitté la vie politique à la fin du précédent mandat. Ce n’est pas une surprise : Mme Roy était la candidate choisie par le premier ministre François Legault.

Deux vice-présidents issus du gouvernement ont également été nommés : Chantal Soucy et Sylvain Lévesque.

La nomination de la troisième vice-présidence, qui revient à un membre de l’opposition officielle, a quant à elle tourné à la controverse au Parti libéral du Québec. Frantz Benjamin obtient le poste, qui était convoité par Marie-Claude Nichols. Cette dernière a été expulsée du caucus libéral parce qu’elle refusait les autres responsabilités que voulait lui confier Dominique Anglade.

La décision a amplifié la contestation du leadership de Mme Anglade, qui a finalement démissionné. Marc Tanguay est devenu chef intérimaire du PLQ et croisera le fer avec François Legault au Salon bleu jeudi, lors de la première période des questions.

Mercredi, François Legault prononcera le discours d’ouverture de la session parlementaire. Avec un slogan électoral comme « Continuons » et un nouveau Conseil des ministres s’inscrivant dans la continuité, il ne faut pas s’attendre à ce que le discours d’ouverture de la session parlementaire réserve de grandes surprises mercredi.

Comme le veut cet exercice traditionnel traçant la voie du mandat, François Legault reprendra ses promesses électorales – comme la réorganisation du réseau de la santé, le virage en soins à domicile, l’ajout de services pour les élèves en difficulté et l’accélération de la rénovation des écoles. Mais comme on a pu le constater dans ses prises de parole depuis sa victoire du 3 octobre, on s’attend à ce qu’il mette une touche de vert dans son discours en faisant de l’économie verte un thème important. Selon les signaux envoyés dans les dernières semaines, François Legault devrait insister sur l’importance de non seulement freiner le déclin du français, mais aussi renverser la tendance.

Avec La Presse Canadienne