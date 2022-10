(Montréal) Alors qu’il invite le prochain ministre québécois de l’Environnement à accélérer ses efforts au sujet de la crise climatique, Steven Guilbeault juge le projet de troisième lien Québec-Lévis « incompatible » avec la lutte aux changements climatiques.

Frédéric Lacroix-Couture La Presse Canadienne

« On ne peut pas penser qu’on peut lutter contre les changements climatiques en augmentant le réseau routier », a affirmé jeudi matin le ministre fédéral de l’Environnement, quelques heures avant que François Legault procède au dévoilement de la composition de son nouveau conseil des ministres.

Tout porte à croire que Benoit Charette conserverait le portefeuille de l’Environnement, selon des informations de La Presse.

Interrogé sur ses attentes à propos du prochain mandat de son homologue québécois, M. Guilbeault a évoqué que la priorité doit être donnée aux transports collectifs et à la protection du territoire.

À ses yeux, le projet de tunnels autoroutiers défendu bec et ongles par la Coalition avenir Québec n’a ainsi « aucun sens », tandis que tout le monde, « même les meilleurs sur la planète », doit « en faire plus », et ce, « plus vite » pour réduire les émissions de GES.

« Clairement, pour moi, c’est un projet qui est incompatible avec la lutte aux changements climatiques, qui va mener à une augmentation de l’étalement urbain. Oui, on se dirige de plus en plus vers un parc de véhicules électriques, mais ça ne justifie pas en soi le fait qu’on invite à l’étalement urbain », a-t-il déclaré à La Presse Canadienne.

Ce développement urbain prendra forme au détriment de la nature, sur des boisés et des terres agricoles, a déploré le ministre Guilbeault.

L’élu libéral a fait ces commentaires en marge d’une annonce à Montréal concernant les sentiers récréatifs au pays. M. Guilbeault n’a pas voulu s’avancer sur la position que devrait prendre le porteur de ballon du gouvernement Legault en matière d’environnement sur le troisième lien.

Il a rappelé que le fédéral a toujours l’intention de mener une étude d’impact environnemental lorsque le projet lui sera présenté. La nouvelle mouture proposée par le gouvernement Legault en avril dernier vise à construire deux tunnels plus modestes qu’initialement annoncé, avec certaines voies réservées pour le transport en commun, mais seulement aux heures de pointe.

M. Guilbeault estime d’ailleurs que Québec doit d’abord s’attarder à bonifier l’offre de transports collectifs dans la province, avant de miser sur l’électrification du parc automobile. La fabrication de voitures électriques nécessite une quantité importante de ressources naturelles, indique-t-il.

Le ministre a dit souhaiter travailler avec son homologue québécois sur des dossiers en lien avec la protection de la nature, alors que Montréal accueillera en décembre une conférence de l’ONU sur la biodiversité.

55 millions pour des sentiers récréatifs

M. Guilbeault était de passage aux abords du Canal-de-Lachine, jeudi matin, pour annoncer un investissement de 55 millions sur cinq ans pour entretenir, améliorer et développer les plus de 28 000 km du réseau de Sentier Transcanadien, qui traverse 32 lieux administrés par Parcs Canada.

« Ce financement permettra une meilleure interconnexion des différents tronçons du Sentier, facilitera l’accès et assurera sa pérennité », a mentionné le ministre fédéral.

Les sommes prévues pourraient, par exemple, soutenir différents projets au Québec comme l’amélioration d’une piste cyclable le long de la rivière Saint-François dans la MRC du Val-Saint-François, en Estrie, et de nouveaux abris pour les skieurs de fond et randonneurs au sentier des Caps de Charlevoix.

D’après Parcs Canada, 80 % des Canadiens vivent à moins de 30 minutes d’un tronçon du Sentier Transcanadien.

