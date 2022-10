« On n’acceptera pas de se faire dire non », répond la CAQ à Trudeau

La Coalition avenir Québec (CAQ) persiste dans son objectif de soutirer plus de pouvoir au fédéral en immigration malgré la fin de non-recevoir décrétée mercredi par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Vincent Larin La Presse

Les députés et les candidats défaits du nouveau gouvernement se sont rassemblés jeudi à Brossard, en banlieue de Montréal, pour leur premier caucus postélectoral à la suite de la victoire historique du parti lundi soir.

« J’ai entendu de la part de M. Trudeau une reconnaissance que le Québec devait avoir les outils nécessaires pour fonctionner », a alors déclarée la ministre responsable des Relations canadiennes sortante, Sonia LeBel, estimant qu’« on pourra continuer les discussions ».

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau avait toutefois fermé la porte à accorder plus de pouvoirs au Québec en matière d’immigration. La province a déjà tous les outils pour choisir la très grande majorité des immigrants qui arrivent sur son territoire, croit-il.

Justin Trudeau tentait ainsi de couper court à toute forme de négociations visant à transférer de nouveaux pouvoirs au Québec en immigration, comme l’a évoqué durant la campagne électorale le premier ministre du Québec François Legault comme moyen de renverser le déclin du français dans la province.

« On n’acceptera pas de se faire répondre non », a ajouté plus tard Sonia LeBel, en réponse à une question posée en anglais.

Un gouvernement nationaliste

Pour la vice-première ministre sortante, Geneviève Guilbault, le choix des Québécois d’envoyer un gouvernement majoritaire de la CAQ à l’Assemblée nationale, doit être entendue par « tous les partis fédéraux ».

« On vient de faire élire encore plusieurs députés. On forme un gouvernement nationaliste, les Québécois ont choisi à nouveau un gouvernement nationaliste, incluant ces revendications-là [qui sont] bien connues », a-t-elle insisté.

Durant la campagne électorale au Québec, François Legault a évoqué l’idée de tenir un référendum sectoriel sur l’immigration pour forcer la main au gouvernement Trudeau. Le chef de la CAQ souhaite maintenir le seuil de nouveaux arrivants que le Québec accueille chaque année à 50 000.

Actuellement, l’immigration est une compétence partagée entre Québec et Ottawa.

Rappelons que durant la campagne, M. Legault a tenu des propos controversés en faisant un lien maladroit entre l’immigration et la violence au Québec. Il a ensuite présenté ses excuses.

Trudeau réitère son opposition

Jeudi, en chambre, M. Trudeau a réitéré que son gouvernement ne céderait pas aux demandes de Québec.

« La réalité, c’est que le Québec dispose déjà d’énormément de pouvoirs en matière d’immigration, plus que n’importe quelle autre province. La réalité, c’est qu’ils pourraient accueillir bien plus d’immigrants qu’ils le font déjà, ils pourraient assurer qu’ils parlent tous français. Ils ont toutes sortes de pouvoirs », a-t-il rétorqué en réponse aux questions du Bloc québécois.

« L’an dernier, nous avons accueilli plus de 50 000 nouveaux résidants permanents dans le Québec, et nous allons toujours travailler de près avec le gouvernement du Québec pour accueillir des immigrants, pour assurer la croissance de l’économie et assurer la richesse continue de la langue française et de la culture québécoise », a-t-il aussi lancé.

Avec la collaboration de Henri Ouellette-Vézina, La Presse