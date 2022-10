(Ottawa) Le gouvernement du Canada planche avec ses alliés sur un régime de sanctions à infliger aux gangs de rue qui sèment la terreur en Haïti et à leurs commanditaires.

Mélanie Marquis La Presse

Il y avait déjà la violence armée et la pénurie de carburant. Vient de s’y ajouter, comme résultat, une résurgence de choléra. Haïti est plongée dans un véritable chaos social et politique le Canada et ses partenaires des Amériques veulent essayer de l’extirper.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, profitera de son passage à l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA) à Lima, au Pérou, pour essayer de dénouer l’impasse.

Ce qu’il y a de plus urgent : négocier une trêve humanitaire pour mettre fin au blocage du terminal de Varreux, à Cité-Soleil, signale la cheffe de la diplomatie du Canada dans un entretien depuis la capitale péruvienne.

« Ça fait 21 jours que c’est bloqué, que les gens n’ont pas accès à du carburant, n’ont pas accès à l’eau potable. Il y a une résurgence de choléra présentement en Haïti, et la vie des enfants, en particulier, est en danger », regrette-t-elle.

L’absence de carburant qui sévit au pays, en plus de perturber les activités quotidiennes, empêche les hôpitaux de fonctionner normalement, les rares ambulances de circuler.

C’est la bande criminelle de Jimmy Chérizier, alias « Barbecue », chef du gang G9, qui est derrière ce blocus. Et c’est ce genre de personne que l’on voudrait frapper de sanctions, tant que faire se peut – il est déjà sanctionné par Washington.

Les États-Unis et le Mexique ont concocté une résolution qui est présentement à l’étude au Conseil de sécurité des Nations unies. Elle pourrait être mise aux voix le 21 octobre prochain.

« Les sanctions viseraient des personnes qui participent à la corruption et qui sèment la violence. L’impunité a assez duré », soutient la ministre Joly, sans vouloir s’avancer sur le type de personnes ou d’entités qui pourraient se retrouver sur une liste canadienne.

« On travaille plusieurs pays ensemble, on s’échange des informations, comme on a fait dans d’autres cas, comme la guerre en Ukraine : on a travaillé avec l’Union européenne et avec les États-Unis. Le but, c’est qu’on soit coordonnés », enchaîne-t-elle.

Crise politique

Il y a toujours évidemment en trame de fond l’enjeu de la gouvernance.

Le premier ministre Ariel Henry, qui assure l’intérim depuis l’assassinat de Jovenel Moïse, en juillet 2020, gouverne à coups de décrets. C’est lui qui a mis le feu aux poudres en supprimant les subventions aux prix du carburant.

Le Canada reconnaît-il sa légitimité ? La ministre des Affaires étrangères ne s’aventure pas à répondre directement à la question : « Nous, on travaille avec les forces politiques qui sont en place ».

Chose certaine, « le statu quo ne peut pas durer », et il faut éventuellement en arriver à « une transition démocratique en Haïti » insiste-t-elle.

L’Assemblée nationale de l’OEA se tient ce mercredi et jeudi à Lima.

L’OEA est le principal forum multilatéral de l’hémisphère avec 34 États membres à son actif. Le Canada en est membre depuis 1990.