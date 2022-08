(Québec) Plusieurs bastions libéraux de Laval sont menacés par la popularité de la Coalition avenir Québec (CAQ). Pour le Parti libéral (PLQ), le défi est double pour éviter que l’île Jésus soit repeinte en bleu : un seul député sortant, Saul Polo, se représente. Et celui-ci craint un balayage caquiste néfaste à la démocratie.

Charles Lecavalier La Presse

« C’est un danger. Une réelle menace à la démocratie, comme le dit [le député péquiste] Pascal Bérubé. La population comprend mal l’impact négatif d’avoir un gouvernement avec une super majorité, et les dérives d’arrogance et d’abus de pouvoir sont très réelles », dit-il en entrevue avec La Presse.

Le député de Laval-des-Rapides est lui-même en danger dans sa circonscription. Et il veut faire valoir « l’importance » des députés de l’opposition, méconnue dans la population.

On a une liberté d’action, une liberté d’expression que les députés du parti au pouvoir n’ont pas. Saul Polo, député libéral de Laval-des-Rapides

« C’est malcommode d’avoir un élu qui attire l’attention des médias sur certains sujets. Mon collègue de Sainte-Rose [Christopher Skeete, CAQ] est confiné à faire des annonces gouvernementales. »

M. Polo a lui-même été député au pouvoir dans le gouvernement Couillard. « J’en parle d’expérience », dit-il.

Il demande à Québec d’en faire davantage pour lutter contre le fléau de la violence par arme à feu, un sujet qui crée beaucoup d’inquiétude chez ses électeurs, et a fait les manchettes au printemps parce que le premier ministre François Legault a qualifié d’« anecdote » son histoire personnelle d’immigration, lui qui s’est intégré avec succès en français. Sur cette question, il ne veut pas lâcher le morceau.

En voulant contrôler la langue parlée par les immigrants à la maison, et en recrutant « des ténors de la souveraineté avec un discours identitaire comme Bernard Drainville », la CAQ a un discours qui se rapproche de plus en plus de celui du Parti québécois (PQ), dénonce-t-il. Le PLQ dit craindre que la CAQ ne prépare en cachette un référendum. Ce n’est pas « une bouée de sauvetage », mais plutôt un « constat », dit Saul Polo.

Le vote fédéraliste

Le politologue Yannick Dufresne, professeur à l’Université Laval et spécialiste du comportement électoral, explique que le PLQ fait valoir ce discours pour ramener au bercail les caquistes davantage fédéralistes.

La Coalition avenir Québec est une coalition, comme son nom l’indique. Si la CAQ ne marche pas sur la ligne du centre, et devient trop nationaliste, elle peut perdre des votes fédéralistes. Yannick Dufresne, politologue spécialiste du comportement électoral et professeur à l’Université Laval

C’est là-dessus que mise le PLQ, qui a longtemps régné à Laval parce que le PQ et l’Action démocratique du Québec, puis la CAQ, se séparaient le vote nationaliste, note de son côté Geneviève Tellier, politologue à l’Université d’Ottawa.

Mais selon elle, cette stratégie rate la cible : si la CAQ a de bonnes chances de rafler la majeure partie des circonscriptions de Laval, c’est en raison de l’effondrement du vote péquiste. « Et en ayant ce discours, le PLQ oublie l’essentiel, c’est que ce n’est plus ça [la division souverainiste-fédéraliste] l’enjeu d’une élection au Québec », dit-elle.

L’analyse en sondage Philippe J. Fournier dirige le projet Qc125.com, « un modèle statistique de projection électorale basé sur les tendances électorales, l’évolution démographique et les sondages politiques ». Il abonde. « Ceux qui pensent que Laval était devenu comme l’Ouest-de-l’Île se trompent. Oui, les libéraux ont gagné cinq circonscriptions sur six en 2018, mais par des marges assez serrées », note-t-il.

Fin juin, son outil de projection prédisait la victoire de cinq élus caquistes. Il ne resterait plus qu’une seule circonscription au PLQ, Chomedey.

Réforme de la loi 101

Du côté de la CAQ, Alice Abou-Khalil, qui se présente dans la circonscription de Fabre, explique le succès du parti à Laval par le bilan positif du gouvernement. « C’est vrai que la démographie a changé à Laval. On a des communautés culturelles qui sont présentes et qui sont par défaut libérales. Mais les gens regardent le travail colossal effectué. C’est un gouvernement qui est sur le terrain, proche des gens et à l’écoute », lance-t-elle.

Dans sa circonscription, elle n’hésitera pas à prendre le bâton du pèlerin et à rencontrer les communautés anglophones pour leur faire valoir les bons côtés de la réforme de la loi 101, une loi « équilibrée et nécessaire ». Elle estime qu’en laissant entendre que la CAQ planifie un référendum en cachette, le PLQ ne fait pas une « campagne propre ».

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Alice Abou-Khalil, candidate de la CAQ dans la circonscription de Fabre

Le premier ministre l’a dit à plusieurs reprises qu’il n’y aura jamais de référendum. Alice Abou-Khalil, candidate de la CAQ dans la circonscription de Fabre

Le candidat du Parti conservateur du Québec dans Chomedey, l’avocat Konstantinos Merakos, s’oppose de son côté vertement à la loi 96, qu’il souhaite abolir. « C’est un des enjeux qui vont me distinguer. Le PLQ parle de souverainisme pour avoir le vote anglais sans avoir à argumenter sur les taxes, la santé. Et la CAQ, c’est le PQ 2.0 », lance-t-il.

Il propose également des services de police « multilinguistiques » pour mieux connecter avec les jeunes afin de lutter contre les gangs de rue.

L’infirmière spécialisée en oncologie Josée Bélanger se présente pour Québec solidaire dans Vimont. C’est son implication environnementale qui l’a attirée dans le parti de gauche. Elle estime que la sauvegarde des bois et des milieux humides de l’île de Laval est un sujet important pour la population locale.

Du côté du Parti québécois, aucun candidat n’était disponible pour parler à La Presse.