Martine Biron, ici aux côtés du premier ministre François Legault, tentera de se faire élire dans Chutes-de-la-Chaudière, une circonscription acquise à la CAQ et située sur la Rive-Sud de Québec.

(Lévis) L’ex-journaliste et analyste politique Martine Biron confirme sa candidature pour la CAQ et se dit en faveur d’un nouveau lien autoroutier entre Québec et Lévis, qu’elle critiquait pourtant par le passé.

Charles Lecavalier La Presse

« Nos ponts sont vieillissants. Il nous faut un troisième lien, un lien de remplacement », a lancé Mme Biron en point de presse mercredi.

D’entrée de jeu, le chef caquiste François Legault, qui présentait sa candidate, a lui-même défendu ce projet. « Le grand Québec est en train de devenir la deuxième métropole du Québec. Je ne vois pas pourquoi il y a autant de mépris de la part des oppositions pour donner des infrastructures supplémentaires pour cette grande métropole qu’est le grand Québec », a-t-il lancé. « On va le réaliser, le tunnel Québec-Lévis », a-t-il ajouté.

Comme analyste à Radio-Canada, Mme Biron avait critiqué le projet de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis. « On se demande si ce n’est pas un projet rétrograde. Ça a sorti finalement comme un projet plutôt électoraliste », disait-elle l’an dernier. Elle estimait que « la justification de dépenser une telle somme pour faire le tunnel elle n’est pas faite, […] même à Québec ».

Mme Biron tentera de se faire élire dans Chutes-de-la-Chaudière, une circonscription acquise à la CAQ et située sur la Rive-Sud de Québec. Le vétéran Marc Picard, élu sans interruption depuis 2003 sous les couleurs de l’Action démocratique du Québec de Mario Dumont, puis de la CAQ, ne s’est pas représenté.

Selon nos informations, Martine Biron aurait été pressentie par le parti de François Legault il y a quelques mois. Après avoir d’abord décliné l’offre de la directrice générale du parti, Brigitte Legault, à se présenter sous la bannière caquiste, elle aurait été sollicitée de nouveau dans les dernières semaines.

Une rencontre avec le premier ministre a été organisée la semaine dernière, après quoi Martine Biron aurait mis 24 heures à prendre sa décision. Elle aurait ensuite annoncé à son employeur qu’elle quittait ses fonctions.

Des critiques ont été émises en raison de cette transition soudaine d’analyste politique à candidate pour un parti qu’elle scrutait quelques jours avant, notamment par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

François Legault, lui, affirme qu’il a recruté Mme Biron, une « femme de cœur » qui a choisi le « service public » et qui, tout comme lui, fait de l’éducation sa priorité. Il tente également de désamorcer une attaque du Parti conservateur du Québec, qui accuse Mme Biron d’être « parachutée » sur la Rive-Sud de Québec. « Sa mère a été directrice d’école ici pendant toute sa jeunesse. […] Elle habitait ici jusqu’à tout récemment, elle connait les préoccupations des citoyens ».