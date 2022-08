(Montréal) La décision d’envoyer une turbine destinée au gazoduc Nord Stream 1 était la meilleure façon de montrer que Vladimir Poutine utilise l’énergie comme une arme et que l’Occident est uni dans son appui à l’Ukraine, a plaidé mercredi la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Mélanie Marquis La Presse

La cheffe de la diplomatie canadienne a souligné que le monde entier voyait maintenant clair dans le jeu de l’homme fort du Kremlin, puisque la turbine de la discorde est en Allemagne depuis des jours, et la société énergétique russe n’en prenant pas possession.

« L’idée même derrière notre réflexion, c’était certainement de ne donner aucune forme de prétexte au président Poutine, qui essaie d’utiliser cet enjeu de turbines comme un alibi, comme une façon de créer de la dissension entre alliés », a-t-elle argué.

« C’était la meilleure façon de maintenir l’unité au sein des alliés », a aussi déclaré la ministre Joly, ajoutant un peu plus tard qu’elle avait éprouvé de la « frustration » au moment de donner le feu vert à ce passe-droit pour Moscou.

À ses côtés, son invitée de l’Allemagne, Annalena Baerbock, a opiné, et elle en a profité pour remercier le Canada d’avoir contourné les sanctions et permis une exception pour l’envoi de six turbines dans le cadre de leur maintenance régulière.

Elle a ajouté que son pays avait trop longtemps préféré le « gaz russe bon marché », et que l’invasion russe en Ukraine avait changé la donne du tout au tout.

Redoutant une crise énergétique, Berlin avait fait pression sur Ottawa pour obtenir ce compromis. La turbine qui était en réparation dans les installations montréalaises de Siemens a été expédiée en Allemagne il y a un peu plus de deux semaines, et elle s’y trouve toujours.

Le propriétaire et exploitant du gazoduc de 1200 km qui relie la Russie et l’Allemagne, la société Gazprom, a aussi réduit à 20 % les livraisons de gaz naturel à l’Allemagne. La compagnie russe invoque des problèmes techniques, ce que Berlin considère comme un prétexte pour des jeux politiques.

Mais si la Russie ne s’en sert pas, pourquoi ne pas révoquer ce permis ? « C’est une décision commerciale entre Siemens et Gazprom. Le gouvernement du Canada n’est pas impliqué dans cette décision », a répondu la ministre Joly.

Lorsque le gouvernement Trudeau a annoncé qu’il accordait à Siemens le droit de contourner les sanctions imposées au régime de Vladimir Poutine, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, avait expliqué que le permis octroyé pas le Canada était « révocable et d’une durée limitée [de deux ans] ».

La ministre Joly et sa vis-à-vis allemande ont tenu leur conférence de presse avant de prendre part à un déjeuner-causerie organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain intitulé « L’Allemagne et le Canada : Relever les défis propres à notre époque, ensemble ».

La séance a été interrompue par deux manifestants anti-OTAN. La femme et l’homme ont été escortés à l’extérieur de la salle sans incident. « L’OTAN déstabilise l’Europe et le monde », s’est exclamé l’homme alors qu’il se faisant montrer la porte.

Les turbines nécessaires malgré le nucléaire

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a ouvert mercredi la voie à une prolongation de la durée d’exploitation des trois dernières centrales nucléaires en activité en Allemagne. Le pays avait décidé d’en sortir à la fin de l’année.

Cela ne comblerait toutefois pas le besoin énergétique de la population allemande, a dit la ministre Baerbock. L’Allemagne a soif de gaz, car l’électricité générée par l’énergie nucléaire ne peut chauffer les maisons, a-t-elle indiqué.

Un comité jeudi

Jeudi, la ministre Joly comparaîtra devant le comité permanent des affaires étrangères et du développement international, qui se penche sur le passe-droit accordé par Ottawa. Elle sera accompagnée du ministre Wilkinson.

Ils seront suivis par les ambassadrices de l’Allemagne, de l’Ukraine et de l’Union européenne. La cheffe de mission de Kyiv à Ottawa, Yulia Kovaliv, a vigoureusement dénoncé le contournement des sanctions, tandis que son homologue allemande, Sabine Sparwasser, l’a accueilli favorablement.

La condamnation la plus sévère est cependant venue du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Il n’est pas seulement question de turbines pour le gazoduc Nord Stream, a-t-il tempêté dans une vidéo. On parle de règles communes. Si un régime terroriste peut arracher une telle exception aux sanctions, quelles exceptions réclamera-t-il le lendemain, le surlendemain ? »

Le premier ministre Justin Trudeau, qui était pris entre l’arbre et l’écorce, a plaidé que cette décision avait été très difficile à prendre.

« Les sanctions sont là pour punir [Vladimir] Poutine et ses amis, et non pas pour punir nos alliés et les populations de l’Europe […] L’Allemagne et d’autres pays en Europe font face à une crise énergétique s’ils n’ont pas la capacité d’avoir ce gaz naturel », a-t-il exprimé.