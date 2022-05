(Québec) Pas moins de 216 mandarins de l’État gagnent un salaire de base égal ou supérieur à celui du premier ministre François Legault qui s’élève à 196 193 $. En succédant par intérim à Horacio Arruda comme directeur national de santé publique, Luc Boileau a accédé au club des 300 000 $ et plus qui compte maintenant 15 membres.

Tommy Chouinard La Presse

Comme le prévoit un règlement, Québec a rendu publique le 15 mai la rémunération des « titulaires d’un emploi supérieur » en date du 31 mars. Il s’agit des quelque 430 mandarins les plus importants de l’État québécois.

Parmi eux, 117 touchent un salaire de base de 200 000 $ et plus. Plusieurs sont tout près de ce seuil : 93 gagnent très exactement 197 303 $ et 1 personne, 199 180 $. Cinq cadres ont une rémunération se situant entre 196 000 $ et 197 000 $.

Au total, on compte donc 216 cadres ayant un salaire de base égal ou supérieur à celui de M. Legault. Il y en avait 195 l’an passé.

La masse salariale des 429 mandarins atteint 84,3 millions, pour une moyenne d’environ 196 500 $. L’an dernier, la liste comprenait 417 cadres gagnant en moyenne 195 400 $. Leur rémunération totale s’élevait à 81,5 millions. La création du ministère de la Cybersécurité et du Numérique explique en partie l’ajout de cadres cette année.

Bonus et autres frais

Le salaire de base ne tient pas compte des indemnités, allocations et frais de fonction que touchent les mandarins et qui varient grandement. On parle de 1500 $, très souvent de 2400 $, mais on monte parfois jusqu’à 19 000 $ par an, selon le cas.

En plus de son salaire de base, François Legault a droit à des frais de fonction de 9600 $ par année.

Le Dr Luc Boileau gagnait un salaire de base de 285 638 $ l’an dernier comme PDG de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique par intérim, reçoit un salaire de 305 000 $.

Aujourd’hui directeur national de santé publique par intérim et sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, il empoche le même salaire que son prédécesseur Horacio Arruda, c’est-à-dire 305 000 $. Il est le seul nouveau membre du club des 300 000 $ et plus cette année. M. Arruda est demeuré sous-ministre adjoint, avec la même rémunération.

Huit des 15 membres du club des 300 000 $ et plus travaillent au ministère de la Santé ou sont à la tête d’un établissement du réseau.