(Ottawa) Le député du Bloc québécois Martin Champoux déposera une motion mardi pour remplacer la lecture de la prière en début de séance à la Chambre des communes par un moment de réflexion. Une façon d’imposer le débat sur la neutralité religieuse de l’État dans un Parlement qui compte des députés identifiés à la droite religieuse.

Mylène Crête La Presse

« La société évolue, la société change et on parle de plus en plus d’inclusion, a-t-il affirmé en conférence de presse. […] Quand on veut être inclusif, il faut faire en sorte que les symboles et les actions le soient également. »

« Si on veut respecter toutes les religions, c’est que l’État n’en favorise aucune, a-t-il précisé. De cette façon-là, la neutralité religieuse de l’État que l’on souhaite peut s’appliquer par un moment de réflexion. Il me semble que ce serait la solution idéale. »

La prière est récitée par le président de la Chambre des communes depuis 1877 au début de chaque séance avant l’ouverture des portes au public. Elle a été ajoutée au règlement en 1927, puis a été modifiée en 1994 pour mieux tenir compte de la diversité des religions pratiquées au pays.

Le Bloc québécois a utilisé l’une de ses deux journées de l’opposition pour déposer sa motion et ainsi forcer un débat à la Chambre des communes. Il veut modifier l’article 30 du règlement pour remplacer la prière par un moment de réflexion de deux minutes.

Pour le premier ministre Justin Trudeau, il s’agit d’un enjeu qui est loin des préoccupations quotidiennes des citoyens. « Quand je parle aux gens dans mon comté de Papineau, quand je parle aux Québécois, quand je parle aux gens à travers le pays, ils me parlent du coût de la vie, ils me parlent des enjeux au niveau de la guerre en Ukraine, ils parlent de l’inflation, ils parlent des changements climatiques, a-t-il affirmé avant de se rendre à la réunion du Cabinet. C’est sur ces grands enjeux sur lesquels on va continuer de se concentrer. »

Le ministre Jean-Yves Duclos, député de la région de Québec, s’est toutefois dit « ouvert » à écouter tous les points de vue tout en refusant de préciser s’il était pour son abolition.

« Y a-t-il des enjeux plus importants ? Y a-t-il des enjeux plus préoccupants, plus graves dans le monde présentement ? Oui », a reconnu Martin Champoux. Or, la Chambre des communes alloue déjà beaucoup de temps pour débattre des autres enjeux, a-t-il fait valoir.

Le vote sur la motion du Bloc québécois aura lieu mercredi.