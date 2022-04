Selon Pascal Bérubé, il « semble acquis » que le prochain gouvernement ira chercher entre « 40 et 45 % » des voix.

(Québec ) Le Parti québécois accuse François Legault d’avoir « abandonné sciemment, de façon calculée », la réforme du mode de scrutin pour « s’assurer d’une domination totale » lors des prochaines élections. Le député Pascal Bérubé y voit une « menace à la démocratie » et sonne l’alarme à six mois du scrutin.

Fanny Lévesque La Presse

« On se retrouve aujourd’hui dans une situation, avec les derniers sondages, où on peut anticiper une crise démocratique importante au Québec, une distorsion, sans précédent, entre les intentions de vote réelles et la représentation à venir de la prochaine législature », a lancé mardi le député de Matane-Matapédia, aussi porte-parole de la réforme des institutions démocratiques pour le Parti québécois.

La CAQ, avec un peu plus de 40 % des voix, pourrait se retrouver avec une centaine de sièges sur 125, c’est une disproportion qui fait peur. Pascal Bérubé, député Matane-Matapédia

Selon M. Bérubé, il « semble acquis » que le prochain gouvernement ira chercher entre « 40 et 45 % » des voix. « Je veux leur dire [aux Québécois] qu’à quelques mois d’une élection, voici ce qui se profile : un déficit démocratique important où un gouvernement vainqueur, avec autour de 40 % des voix, pourrait avoir 100 sièges […] et ça pose bien des questions sur le rôle des parlementaires et sur la démocratie », a-t-il dit.

La popularité du gouvernement de la CAQ ne fléchit pas, selon le dernier sondage Léger, publié dans les médias de Québecor, tandis que le Parti québécois et le Parti libéral du Québec sont en recul. Les projections du site Québec125 donneraient un seul siège au Parti québécois au lendemain du scrutin d’octobre, selon le mode de scrutin actuel, a expliqué M. Bérubé devant les journalistes.

« J’aurais pu faire le choix de ne pas vous parler de ça, mais c’est préoccupant et ça explique pourquoi [le gouvernement a] renié un engagement électoral, puis ils sont morts de rire de ça », a admis M. Bérubé, qui sollicitera un nouveau mandat en octobre prochain.

L’élu a profité de la tenue de l’étude des crédits budgétaires, qui monopolisera les travaux à l’Assemblée nationale pendant deux semaines, pour faire cette sortie. La commission des institutions étudie mardi à Québec le volet de la réforme des institutions démocratiques.

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois a affirmé pour sa part mardi que le « système démocratique […] est malade », que François Legault a rompu avec sa promesse en prenant le pouvoir en 2018. « François Legault a déjà été d’accord avec moi là-dessus. Je l’ai regardé dans les yeux, il a signé une entente avec nous et il a rompu sa parole. Il a brisé sa promesse », a-t-il dit.

Le gouvernement Legault a renoncé à son engagement électoral d’adopter une réforme du mode de scrutin. En septembre 2019, la ministre Sonia LeBel a présenté le projet de loi 39 vers l’établissant un nouveau mode de scrutin, mais le texte législatif n’a pas été soumis à l’étude des parlementaires.

Le Parti libéral du Québec est contre la réforme du mode de scrutin, mais estime que le projet de loi 39 devrait néanmoins être débattu.