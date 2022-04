Dominique Anglade dénonce le double standard imposé aux politiciennes

(Québec) Pas facile la vie de politicienne, encore moins si on dirige un parti. En politique, les femmes sont jugées plus durement, sur leur apparence ou leurs états d’âme, se sentent obligées d’être parfaites en tout temps, sous tous rapports, n’ont pas droit à l’erreur ni à la colère, et doivent faire leurs preuves constamment. Double standard. Deux poids, deux mesures. Encore aujourd’hui, en 2022.