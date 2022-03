(Ottawa) Le président Vladimir Poutine n’a pas sa place au prochain rendez-vous du G20, croit le premier ministre du Canada. Il a contacté le président indonésien Joko Widodo, l’hôte du sommet à venir à Bali en novembre prochain, afin de partager sa position.

Mélanie Marquis La Presse

« Ça ne peut pas être comme d’habitude. Avec la Russie autour de la table, ça va être un grand enjeu pour beaucoup de pays, dont le Canada. Je ne pense pas qu’on peut s’asseoir avec la Russie autour de la table », a expliqué Justin Trudeau lors d’une brève mêlée de presse à l’entrée de la période des questions en Chambre, jeudi.

Les pays membres du groupe devront avoir cette conversation, a-t-il indiqué. Déjà, le président des États-Unis, Joe Biden, a exprimé le souhait que Moscou soit éjecté du G20, et que si les pays membres du groupe ne parvenaient pas à s’entendre au sujet d’une expulsion, « que l’Ukraine participe à la rencontre [à Bali] à titre d’observateur ».

Le premier ministre Trudeau a convenu que l’unanimité requise serait difficile à obtenir — le G20 regroupe des pays comme la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud, qui se sont tous les trois abstenus de se prononcer sur une résolution onusienne (finalement adoptée à majorité) sommant le Kremlin de cesser les hostilités en Ukraine « immédiatement », « complètement » et « sans condition ».

L’expulsion pure et simple est une « conversation à avoir », mais ce qui s’impose d’abord et avant tout, c’est une décision sur le prochain sommet indonésien, estime-t-il.

« Je ne peux pas voir comment des leaders comme moi pourraient s’asseoir à la même table que Vladimir Poutine pour faire semblant que tout va bien […]. Il a démontré un manque de respect total pour la loi et l’ordre à l’international, la croissance économique, le bien-être et la souveraineté des autres pays », a-t-il exposé.

« Aucun sens » de parler croissance avec Moscou

Le premier ministre n’a par ailleurs pu s’empêcher de soulever l’ironie que le régime de Poutine, qui cause des ravages à l’économie mondiale, ait sa place au sein d’un groupe dont la mission est justement de trouver des moyens de favoriser la croissance économique.

« Le G20 a toujours été un groupe de pays avec des approches différentes, mais c’est un groupe qui est axé sur la croissance économique mondiale. Or, ces jours-ci, on est en train de voir des déstabilisations à l’économie mondiale à cause des actions de la Russie, à cause des sanctions », a-t-il fait valoir.

« Ça n’a aucun sens d’avoir une discussion sur la croissance économique mondiale quand le pays responsable d’une bonne partie des bouleversements serait autour de la table », a-t-il enchaîné.

Les possibilités que la Russie se fasse carrément expulser du G20 sont « très, très, minimes », a récemment indiqué à La Presse Hélène Emorine, chercheuse principale des groupes de recherche sur le G7 et le G20 de l’Université de Toronto.

« Le G20 marche par unanimité. Tous les pays doivent être d’accord avant de faire une action importante comme celle-ci. Je vois mal des pays comme la Chine ou l’Arabie saoudite être d’accord », a-t-elle expliqué en entrevue il y a quelques jours.

Conservateurs et bloquistes d’accord

Les oppositions conservatrice et bloquiste à Ottawa réclament aussi la mise au ban de la Russie.

« Le Canada doit demander l’expulsion de la Russie. Nous sommes heureux que nos alliés l’aient demandé. Maintenant, c’est au gouvernement du Canada de le faire », a tranché jeudi dernier le porte-parole du Parti conservateur en matière d’affaires étrangères, Michael Chong.

Son collègue du Bloc québécois, Stéphane Bergeron, partage entièrement cette position. « Je suis tout à fait d’accord. L’objectif est d’isoler le plus possible la Russie de toutes les organisations internationales », a-t-il dit à l’autre bout du fil.

Au NPD, on n’en est pas encore à réclamer cette mesure. « Bien que ce soit une option que nous devrions envisager, il y a aussi beaucoup d’autres voies que nous devons emprunter pour être solidaires de l’Ukraine et condamner la Russie », a indiqué dans une déclaration écrite la députée Heather McPherson, jeudi dernier également.