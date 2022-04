(Québec) Pendant la crise sanitaire, François Legault s’est attribué les mérites de tout ce qui allait bien, et s’est lavé les mains de tout ce qui allait mal, accuse Gabriel Nadeau-Dubois.

Le chef parlementaire de Québec solidaire a dénoncé mercredi ce qu’il perçoit comme étant de la lâcheté de la part du premier ministre.

Il a accusé M. Legault de chercher des boucs émissaires au lieu de répondre aux questions des familles qui ont perdu un être cher, par exemple dans un CHSLD.

La veille, confronté à des questions sur le CHSLD Herron, le premier ministre a semblé jeter le blâme sur la PDG du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Lynne McVey.

« Je trouve ça lâche », a laissé tomber M. Nadeau-Dubois en point de presse, mercredi matin.

Il a souligné que M. Legault s’était pourtant attribué depuis deux ans « tous les pouvoirs », le Québec étant maintenu en état d’urgence sanitaire depuis le 13 mars 2020.

« Quand il y a des ratés, des scandales, des tragédies, qu’est-ce qu’il fait ? Il trouve des boucs émissaires, il jette des gens sous l’autobus en disant : "Je ne le savais pas, ce n’est pas de ma faute".

« C’est un manque de courage et de leadership. Soit on est responsable, soit on ne l’est pas. […] On ne peut pas juste être responsable de ce qui va bien », a martelé M. Nadeau-Dubois.