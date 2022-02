(Ottawa) Plusieurs députés conservateurs appellent au départ des convois de camionneurs et de leurs sympathisants toujours présents à Ottawa.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

« Il faut absolument trouver une solution. On a vu en fin de semaine, à Québec, des gens qui ont manifesté. Ça s’est fait, évidemment, avec certains dépassements […], mais les gens ont quitté. Peut-être qu’ils vont revenir – je ne le sais pas –, mais il faut trouver un chemin pour que cette situation-là cesse », a lancé l’élu de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell, avant de se rendre à la réunion du caucus conservateur de mercredi avant-midi.

Son collègue Pierre Paul-Hus, député de la région de Québec, est de son côté revenu sur son message envoyé sur Twitter, la semaine dernière, appelant à « dégag(er) les rues et que l’on cesse cette occupation contrôlée par des radicaux et des groupes ».

« Ce que j’ai dénoncé vendredi dernier, c’est surtout qu’il y avait des groupes autour de ça, soit par du financement ou des groupes plus extrémistes, qui se servaient de la situation pour prendre possession d’Ottawa », a-t-il dit.

« Je ne dénonçais pas les familles qui viennent ici et qui sont tannées de la pandémie. Là-dessus, je peux les comprendre », a précisé l’élu.

Kevin Waugh, député saskatchewanais qui a exprimé son soutien envers les manifestants, a, lui aussi affirmé qu’« il est temps » que ceux-ci plient bagage.

« Ils ont fait leurs déclarations. Nous les avons entendus durant les dernières semaines. Il est temps. »

Par ailleurs, plusieurs élus conservateurs sont revenus sur la sortie du député libéral Joël Lightbound, qui a accusé, mardi, le gouvernement dont il fait partie d’adopter un ton diviseur au sujet des façons de surmonter la pandémie de COVID-19.

« Ce que Joël Lightbound a dit, c’est quoi ? C’est ce que, nous les conservateurs, n’avons de cesse de répéter depuis six mois. Que la responsabilité pleine et entière d’un premier ministre, c’est d’unir les Canadiens, non pas de les diviser et […] sur un enjeu de santé publique », a soutenu M. Deltell.

Tous les députés interpellés mercredi matin sur l’éventuelle course au leadership du Parti conservateur se sont faits avares de commentaires.

Dans les rangs libéraux, le premier ministre Trudeau a déclaré, au sujet de la sortie du député Lightbound, que son parti en est un de « diversité d’opinions ».

« On se parle et on écoute nos commettants et on partage nos perspectives sur la façon d’aller de l’avant. Mais on a toujours aussi été clairs que la meilleure façon d’aller de l’avant, c’est d’assurer que le plus grand nombre de Canadiens possible soient vaccinés parce que c’est avec la vaccination qu’on passe au travers de cette pandémie, c’est avec la vaccination qu’on évite de devoir imposer de nouvelles restrictions à travers le pays », a-t-il affirmé avant de se rendre à la réunion de son caucus.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a renchéri que « bien sûr tous les Canadiens sont frustrés », disant partager cette frustration.

« Je crois que Joël est quelqu’un qui est très intelligent, mais je ne suis pas d’accord avec lui que maintenant est le temps de laisser les mesures. Mais bien sûr, nous devons penser à l’avenir quand les (hospitalisations) et les cas sont plus bas », a-t-il nuancé.