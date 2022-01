(Ottawa) Alors que reprennent lundi les travaux aux Communes, une association de circonscription conservatrice a lancé une pétition contre la promesse du chef Erin O’Toole de mettre en place « une taxe sur le carbone ».

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

L’association du comté rural de Battlefords-Lloydminster, en Saskatchewan, a annoncé lundi qu’elle avait lancé une pétition qui sera ensuite présentée au Conseil national du Parti conservateur.

Il s’agit du plus récent coup porté au leadership de M. O’Toole : au moins trois autres associations de circonscriptions ont demandé que le chef se soumette à un vote de confiance anticipé, d’ici la mi-juin, alors que les statuts et règlements du parti prévoient un tel vote des membres lors du prochain congrès national, en 2023. Par ailleurs, certains membres du caucus conservateur estiment ouvertement que M. O’Toole n’est pas apte à occuper ce poste.

Dans un communiqué, le président de la circonscription de Battlefords-Lloydminster soutient que M. O’Toole n’a pas respecté une résolution adoptée par les militants en mars dernier lors du congrès d’orientation du parti. Cette résolution écartait toute taxe fédérale sur le carbone imposée aux provinces, ou tout système de plafonnement et d’échange d’émissions de gaz à effet de serre.

Michael Hudec estime que son chef a violé cette politique, en avril dernier, lorsqu’il a annoncé que le plan du parti sur le changement climatique comprenait un système de tarification du carbone. Ce plan prévoyait le remboursement des sommes payées par les consommateurs dans un « compte d’épargne personnel pour la réduction du carbone ».

M. O’Toole a fait valoir que son plan n’était pas une « taxe sur le carbone », car contrairement au programme libéral, sa proposition n’enverrait pas d’argent dans les coffres du gouvernement à proprement parler.

Une députée appuie la pétition

M. Hudec n’en est pas convaincu. « Ne vous y trompez pas : c’est une taxe carbone, mais sous un autre nom. La “taxe sur le carbone d’O’Toole” rendra tout plus cher pour tout le monde, et c’est exactement le contraire de ce que nos membres avaient voté, de façon démocratique, lors de notre plus récent congrès d’orientation », soutient-il dans son communiqué.

Dans une déclaration séparée, la députée de la circonscription, Rosemarie Falk, précise qu’elle respecte la décision du conseil d’administration de l’association de circonscription.

« Le Parti conservateur du Canada est un parti politique de militants, qui a l’obligation de rendre des comptes et de répondre à ses membres, a déclaré Mme Falk dans un communiqué. En tant que députée de Battlefords-Lloydminster, ma position a toujours été qu’une taxe sur le carbone est inefficace et punit injustement les communautés rurales que je représente. »

Dans un communiqué, lundi après-midi, le président du parti, Rob Batherson, a déclaré que le Conseil national avait le pouvoir de déterminer si une pétition était valide, et que celle-ci serait examinée lors d’une prochaine réunion.

Bonne santé financière

Malgré la tourmente sur le leadership de M. O’Toole et la défaite électorale de septembre, une note de service obtenue par La Presse Canadienne, qui a été récemment présentée au Conseil national par M. Batherson, indique que 2021 a été une année record pour les conservateurs fédéraux en matière de financement politique.

Selon ce document, le parti a récolté près de 27 millions en 2021, ce qui en ferait la troisième meilleure année jamais enregistrée en matière de collecte de fonds. Les conservateurs auraient récolté au trimestre terminé en décembre, après les élections, près de 3,1 millions, selon cette note.

M. Batherson soutient également dans sa note que le parti est prêt pour un prochain scrutin, après avoir déjà remboursé son prêt de campagne électorale. Il soutient aussi qu’en 2021, le parti a attiré près de 20 000 nouveaux donateurs.

« C’est la première fois qu’on accomplit cela dans l’histoire du parti, indique la note. Être prêt pour une élection seulement quatre mois après la précédente, c’est du jamais vu dans la politique canadienne — et nous l’avons fait. »