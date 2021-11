Le député conservateur de Beauce, Richard Lehoux, a été déclaré positif à la COVID-19.

La Presse Canadienne

Le whip de l’Opposition conservatrice Blake Richards en a fait l’annonce dans un communiqué samedi en fin d’après-midi, en précisant que M. Lehoux était pleinement vacciné.

M. Lehoux ne présente que des symptômes mineurs, selon le communiqué.

« Nous avons le devoir envers nous-mêmes, envers nos communautés et envers tous ceux qui travaillent sur la Colline du Parlement de prendre cette situation au sérieux. Les députés et leur personnel ont été mis au courant de cette situation, et ils suivront toutes les directives en matière de santé publique pour gérer cette situation en toute sécurité », a indiqué Blake Richards.

Il a ajouté que le Parti conservateur du Canada s’attend à ce que « les députés conservateurs respectent toutes les directives en matière de santé publique, y compris le port du masque et la distanciation sociale. »

Au dernier décompte de La Presse Canadienne, 36 députés conservateurs refusaient de dire s’ils sont vaccinés ou non. Au leadership conservateur, on refuse de donner le nombre de non-vaccinés. Jeudi matin, le député Gérard Deltell a dit tout simplement l’ignorer. Son chef a refusé une fois de plus, mercredi après-midi, de dire s’il connaît ou non ce nombre.