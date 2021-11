(Québec) Ébranlé par le meurtre d’un adolescent de 16 ans dans Saint-Michel dimanche, le gouvernement Legault en appelle Ottawa à prendre ses responsabilités pour resserrer le contrôle des armes à feu au pays. Le premier ministre François Legault a déploré mercredi « ne plus reconnaître » Montréal qui est secoué par une série de fusillades.

Fanny Lévesque La Presse

« C’est terrible, je ne reconnais pas Montréal », a lancé François Legault à son arrivée au conseil des ministres, mercredi. « [Ottawa doit] en faire plus », a-t-il ajouté brièvement en mêlée de presse.

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, s’est pour sa part dite « déchirée » et « traumatisée » par la mort du jeune Thomas Trudel, qui a été abattu dimanche soir dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Les motifs demeurent inconnus et aucune arrestation n’a été rapportée, deux jours après le drame.

Ottawa doit prendre ses responsabilités, a-t-elle argué. « C’est un problème qui est complexe, qui est profond et qui dépasse la responsabilité seule du gouvernement du Québec ou de la Ville de Montréal », a fait valoir la vice-première ministre lors d’une mêlée de presse, mercredi.

Elle dit être toujours sans nouvelles d’une demande de rencontre avec le nouveau ministre de la Sécurité publique, Marco E. L. Mendicino, et le ministre de la Protection civile, Bill Blair. « On comprend tous qu’il y a eu une élection, mais là, il y a deux nouveaux ministres, je leur ai envoyé une lettre avec les demandes du Québec, dont une très claire en ce qui concerne la violence liée aux armes à feu », a-t-elle expliqué.

Québec demande au gouvernement fédéral de resserrer le contrôle des armes à feu à la frontière canado-américaine. « Les armes n’arrivent pas par magie au Québec », a critiqué Mme Guilbault. Elle réclame aussi que le gouvernement fédéral clarifie ses visées au sujet du contrôle des armes de poing.

« J’ai entendu souvent ce gouvernement parler des armes à feu, il y a eu des promesses qui ont été faites, mais le projet de loi [C-21 sur les armes de poing] avait été un peu mal ficelé, je pense », a-t-elle ajouté.

En février, l’Assemblée nationale avait adopté à l’unanimité une motion demandant à Ottawa de déléguer au Québec le pouvoir d’interdire des armes de poing. Ce geste s’inscrivait dans la foulée du dépôt du projet de loi C-21 de Justin Trudeau, qui envoie la gestion des armes de poing aux municipalités.

Pendant la campagne électorale, M. Trudeau avait indiqué qu’il était prêt à confier ce pouvoir aux provinces si elles le désirent, sans autre précision.

Geneviève Guilbault a aussi laissé savoir que des investissements supplémentaires seront annoncés en matière de prévention lors de la mise à jour économique du gouvernement Legault, le 25 novembre. En septembre, Québec a lancé l’opération Centaure, une stratégie nationale de lutte aux armes à feu qui prévoit des investissements de 90 millions.