C’est jour de scrutin dans plus de 1100 municipalités du Québec.

Les Québécois ont jusqu’à 20 h pour aller exercer leur droit de vote dimanche, dans le cadre des élections municipales.

Coralie Laplante La Presse

Les bureaux de vote ont ouvert sur le coup de 9 h 30 dimanche matin. Les Montréalais ont pu se rendre aux urnes par anticipation la fin de semaine dernière, ainsi que ce samedi.

C’est jour de scrutin dans plus de 1100 municipalités du Québec. Au total, 8044 postes de maire ou de conseiller sont à combler dans la province.

Pour voter, les Québécois doivent s’être préalablement inscrits sur la liste électorale, et apporter une pièce d’identité au bureau de vote.

Outre la lutte opposant Valérie Plante, Denis Coderre et Balarama Holness à Montréal, la course à la mairie de plusieurs villes est à surveiller dimanche soir.

Régis Labeaume ne fait pas partie des candidats à la mairie de la Ville de Québec pour la première fois depuis 2007. La Presse rapportait samedi que Marie-Josée Savard est en avance dans les derniers sondages, suivie de ses deux rivaux Jean-François Gosselin et Bruno Marchand, qui se trouvent à égalité dans les intentions de vote.

Sur la Rive-Sud de Montréal, à Longueuil, s’opposent l’ex-président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) Jacques Létourneau, la députée provinciale Catherine Fournier, la femme d’affaires Josée Latendresse et l’entrepreneur Jean-Marc Léveillé.

Un sondage mené par le parti de Catherine Fournier, Coalition Longueuil, révèle que Mme Fournier se trouve en tête du peloton, avec 46 % des intentions de vote. Les trois autres candidats à la mairie estiment toutefois que ce sondage interne n’est pas significatif.

Des luttes serrées dans plusieurs régions du Québec

À Saguenay, l’actuelle mairesse, Josée Néron, pourrait être détrônée par la conseillère de l’arrondissement de Jonquière, Julie Dufour. Un récent sondage mené par Segma Recherche/CKAJ recensait 36,7 % des intentions de vote à Mme Néron, et 37,5 % à Mme Dufour.

À Laval, plus de la moitié des répondants d’un sondage CROP réalisé pour Radio-Canada (56 %) n’avaient pas déterminé à quel candidat ils allaient accorder leur confiance, pour remplacer le maire Marc Demers.

L’issue du vote à Rimouski sera également à surveiller de près. L’ancien député néo-démocrate Guy Caron et la conseillère Virginie Proulx ont mené une chaude lutte par attaques croisées au courant de la campagne électorale.

À Sherbrooke, l’ancien ministre libéral dans le gouvernement Couillard Luc Fortin se trouve légèrement à l’avance dans les intentions de vote, avec 28 % des voix. La conseillère sortante Évelyne Beaudin et le maire sortant Steve Lussier le suivent de près, avec 25 % et 21 % d’appuis de la part des citoyens.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, conservera-t-il son titre pour un deuxième mandat ? Un sondage réalisé à la mi-octobre indiquait qu’il était en tête dans les intentions de vote devant son adversaire, Valérie Renaud-Martin. Si elle est élue, Mme Renaud-Martin serait la première mairesse de la ville située en Mauricie.

Deux femmes se trouvent en tête dans la course à la mairie de Gatineau. Maude Marquis-Bissonnette, qui dirige le parti du maire sortant Maxime Pedneaud-Jobin, est celle qui cumule le plus d’appui dans les sondages. France Belisle arrive en deuxième position des intentions de vote.

Avec La Presse Canadienne, Gabriel Béland et Henri-Ouellette Vézina, La Presse