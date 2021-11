Plus de mille plaintes au Commissariat aux langues officielles

(Québec) Le nombre de plaintes sur le discours en anglais du patron d’Air Canada est en voie de battre des records. Le Commissariat aux langues officielles en avait reçu plus de mille vendredi après-midi.

Fanny Lévesque La Presse

Mylène Crête La Presse

Julien Arsenault La Presse

Un membre du cabinet du premier ministre François Legault avait pourtant prévenu Air Canada du danger de déclencher une tempête linguistique en tenant un discours uniquement en anglais. À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau s’est exprimé une première fois au sujet de la controverse qualifiant la situation d’« inacceptable ».

La Presse a pu confirmer vendredi les informations d’abord publiées par Radio-Canada voulant qu’un membre du cabinet du premier ministre ait prévenu Air Canada avant la tenue du discours du PDG Michael Rousseau devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, mercredi.

François Legault n’a pas été tendre envers le grand patron du transporteur aérien. Il a demandé au conseil d’administration d’Air Canada d’agir. « C’est inqualifiable et ça me choque », a-t-il tonné jeudi. Plus tard, il s’est dit « content » que M. Rousseau ait présenté des excuses, mais a prévenu qu’il suivra la situation.

L’affaire s’était retrouvée dans l’espace médiatique dès lundi après que le Journal de Montréal eut révélé que M. Rousseau s’exprimerait seulement en anglais lors de son discours.

C’est d’ailleurs après la publication de ces informations que le Commissariat aux langues officielles, Raymond Théberge, a contacté le bureau du PDG d’Air Canada pour lui demander d’apporter des modifications dans son discours, mais cela n’a pas été fait, a-t-on indiqué à La Presse. Le Devoir rapportait vendredi que M. Théberge avait anticipé « une certaine controverse ».

M. Théberge et son équipe auront du pain sur la planche pour analyser chacune de ces plaintes et déterminer si elles sont recevables. Rarement le Commissariat en aura-t-il reçu autant pour une seule affaire. La mobilisation de la communauté francophone de Windsor pour sauver la programmation d’une station de Radio-Canada en avait généré 900, se rappelle la Fédération des communautés francophones et acadienne.

« Inacceptable », dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau s’est prononcé pour la première fois vendredi sur la controverse entourant le patron d’Air Canada, Michael Rousseau.

« Je trouve que c’est une situation inacceptable et je suis content que la ministre des Langues officielles soit en train de faire un suivi », a répondu M. Trudeau à une question de Radio-Canada alors qu’il sortait d’un édifice du centre-ville d’Ottawa où il s’est fait vacciner contre la grippe saisonnière.

Il a par la suite tourné les talons sans répondre à une question sur les demandes de démission dont fait l’objet le président-directeur général.

Le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique ont exigé jeudi la démission de Michael Rousseau, en poste depuis avril dernier. À Québec, Québec solidaire et le Parti libéral du Québec ont fait de même. Air Canada cumule depuis des années des plaintes sur sa prestation de services en français. De 2016 à aujourd’hui, le Commissariat aux langues officielles en a reçu 431, dont 160 seulement en 2019.

Le commissaire Raymond Théberge estime qu’il s’agit « d’un problème systémique » au sein du transporteur aérien. Son prédécesseur Graham Fraser avait tiré la sonnette d’alarme en 2016 dans un rapport accablant.

La réforme de la Loi sur les langues officielles doit donner plus de pouvoirs au Commissaire pour faire appliquer ses recommandations. La ministre Ginette Petitpas Taylor avait réitéré jeudi l’engagement du gouvernement d’aller de l’avant sans préciser d’échéancier.

Québec écrit à Ottawa

La ministre responsable des Relations canadiennes, Sonia LeBel, a d’ailleurs écrit cette semaine à Mme Petitpas Taylor afin de réitérer la position du Québec sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles. « Dans la foulée des évènements d’hier, la modernisation de la Loi sur les langues officielles doit mieux encadrer et notamment surveiller Air Canada pour que l’entreprise se conforme à ses obligations », a fait valoir le cabinet de Mme LeBel.

« Nous avons vu la ministre fédérale dénoncer les propos du PDG d’Air Canada. Maintenant, le fédéral doit passer de la parole aux actes. Il est prioritaire que toutes les entreprises, même celles de compétence fédérale, respectent toutes les exigences de la Charte de la langue française », a-t-on ajouté.

Le projet de loi fédéral avait d’abord été déposé en juin, une semaine avant la fin des travaux parlementaires et deux mois avant que le premier ministre Justin Trudeau déclenche des élections.

5,4 millions d’indemnités

« Alors que plusieurs souhaitent voir M. Rousseau quitter son poste, celui-ci ne partira pas les mains vides si le conseil d’administration du transporteur aérien décide de lui montrer la porte.

En fait, la valeur de son indemnité de départ serait au bas mot de 5,4 millions selon les plus récentes modalités de son contrat de travail. Dans l’éventualité d’un « congédiement sans motif sérieux », l’homme d’affaires aurait droit à un paiement en espèces de 2,8 millions tandis que la valeur de ses autres avantages, dont ses options sur des actions, est estimée à 2,56 millions.

Président-directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP), François Dauphin voit difficilement comment M. Rousseau, grand patron depuis moins d’un an, pourrait être privé de son indemnité de départ s’il devait perdre son poste en raison de la tempête linguistique qu’il a déclenchée.

« Le français ne faisait probablement pas partie d’un critère de l’embauche, a-t-il dit. C’est difficile de considérer cela comme un motif sérieux a priori. Où cela pose problème, c’est qu’il est en quelque sorte le gardien de la culture chez Air Canada. »



M. Dauphin estime que le grand patron d’Air Canada a été « hautement malhabile », mais que la faute revient aussi au conseil d’administration en raison de son « manque d’encadrement » sur la question linguistique. »