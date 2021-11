(Édimbourg) Le premier ministre François Legault ferme la porte à un remaniement ministériel dans sa dernière année de mandat.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Après avoir prorogé la session parlementaire et présenté un discours inaugural, afin de donner un nouveau souffle à son gouvernement et tourner la page sur la pandémie, le chef caquiste ne sent pas le besoin de brasser les cartes dans son cabinet.

« Je suis très satisfait de mon équipe », a-t-il souligné mardi dans une entrevue avec La Presse Canadienne à Édimbourg, où il se trouve pour prendre part à la COP26, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques.

Il n’y a pas eu de remaniement complet de ce premier gouvernement caquiste depuis son élection en 2018, ce qui est assez rare dans l’Histoire des gouvernements au Québec.

« J’ai une bonne équipe pour aller de l’avant », a assuré le premier ministre à moins d’un an du scrutin général d’octobre 2022.

Il a souligné que son gouvernement a deux « gros défis », en santé et en économie, et qu’il a pris soin de confier le premier à Christian Dubé, un « excellent gestionnaire », et le second à Pierre Fitzgibbon, « un excellent ministre de l’Économie ».

« Je ne sens pas le besoin de faire un remaniement, je ne veux pas le faire juste pour le plaisir. »

Actuellement, deux ministres caquistes, Nadine Girault, aux Relations internationales et Immigration, et Marguerite Blais, responsable des Aînés, sont absentes temporairement pour des raisons de santé. Les fonctions de Mme Girault ont été confiées à la vice-première ministre Geneviève Guilbault et au ministre Jean Boulet. Christian Dubé a quant à lui pris la relève de Mme Blais.

Depuis 2018, plutôt que de redistribuer tous les portefeuilles, le premier ministre a plutôt muté ou encore rétrogradé certains de ses ministres.

Parmi ces mutations ciblées, notons que Danielle McCann a été dégommée du ministère de la Santé au cours de la pandémie en 2020 pour être relocalisée à l’Enseignement supérieur. Christian Dubé, alors président du Conseil du Trésor, l’a remplacée. C’est Sonia LeBel, alors à la Justice, qui a hérité du Conseil du Trésor et la Justice est allée à Simon Jolin-Barrette. Lui qui avait d’ailleurs l’Immigration a cédé ce portefeuille à Nadine Girault.

Plus tôt dans le mandat, le premier ministre avait disgracié sa ministre de l’Environnement, MarieChantal Chassé, au profit de Benoit Charette. De même, il avait recalé Sylvie d’Amours, aux Affaires autochtones, pour plutôt accorder une promotion à Ian Lafrenière.