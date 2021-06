(Ottawa) Le torchon brûle au Parti vert. Six membres du conseil fédéral de la formation politique déposeront mardi soir une motion de destitution de la cheffe Annamie Paul.

Mélanie Marquis La Presse

Le vice-président du conseil et ancien candidat vert Daniel Green fait partie des six conseillers qui exigent le départ de la dirigeante. On lui reproche d’avoir échoué à exercer un leadership rassembleur, ce qui a mené au départ de la députée Jenica Atwin, qui est passée chez les libéraux la semaine passée.

« On est en deuil. Elle était une étoile montante pour notre parti. Avoir une candidate comme Jenica Atwin arrive rarement dans un parti politique aussi petit que le nôtre. La perdre parce que la cheffe n’a pas fait ce qu’elle devait faire pour la conserver est un recul pour le parti », a lancé Daniel Green en entrevue.

Le dépôt de cette motion de censure enclenche un processus qui mènera à un vote du conseil, le 15 juillet. Si 75 % des membres du conseil l’approuvent, la motion sera soumise aux militants du parti, qui se réuniront en août prochain dans le cadre de la rencontre annuelle de la formation.

« Elle n’a pas été capable de gérer un parti avec trois députés, je ne vois pas comment elle pourrait gérer un parti qui cherche à faire élire plus de députés », s’est-il exclamé déplorant le refus de la cheffe de condamner les propos tenus par son conseiller, Noah Zatzman, à l’endroit de Jenica Atwin.

Il y a un mois, le stratège a accusé la députée du Nouveau-Brunwsick d’antisémitisme pour son utilisation du terme « apartheid » israélien. Jamais Annamie Paul n’a condamné cette attaque. Et mardi matin, elle y est allée d’une salve à l’endroit de son ex-élue, soutenant que celle-ci avait « fabriqué » une raison pour quitter.

Dans une entrevue accordée à La Presse vendredi dernier, Jenica Atwin a affirmé que le désaccord avec Noah Zatzman était « absolument derrière [sa] décision » de traverser l’allée pour rejoindre les libéraux de Justin Trudeau.

Pas une tentative de putsch, jure Green

Daniel Green, qui est un fidèle allié de l’ancienne cheffe Elizabeth May, insiste sur le fait que le processus de destitution qui devrait s’enclencher n’est pas une tentative de putsch : « Je suis son ami, et je peux vous assurer qu’elle n’a absolument aucune envie de redevenir cheffe ».

Les membres du conseil fédéral doivent fournir les détails de leurs récriminations mardi soir. Il y aura des récits de « confrontation » entre Annamie Paul et des membres du personnel politique du caucus verts, et des détails sur « son refus de communiquer » avec Jenica Atwin, a indiqué M. Green.

La dirigeante aura droit de réplique le 15 juillet prochain.