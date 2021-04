(Québec) François Legault assure qu’il est « très connecté sur la réalité » des Québécois qui peinent à trouver un logement abordable. Quand il a affirmé mercredi que le loyer d’un appartement à Montréal commence à « 500, 600 $ par mois », le premier ministre parlait du montant qu’un étudiant en colocation paie mensuellement, défend-il.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

« Je suis fier de dire que je viens de la classe très moyenne. J’ai encore beaucoup d’amis qui viennent de la classe très moyenne. Je m’assure de rester proche du peuple et je suis très connecté sur la réalité », a affirmé M. Legault, piqué au vif, en point de presse jeudi.

Le premier ministre est la cible de critiques, tant sur les réseaux que des partis d’opposition, pour des propos qu’il a tenus mercredi à l’étude des crédits du ministère du Conseil exécutif. La cheffe de Québec solidaire, Manon Massé, demandait à M. Legault comment les étudiants, qui reviendront sur les campus à l’automne, paieront des appartements avec les prix du marché locatif qui augmentent rapidement.

« Quand la cheffe de Québec solidaire me dit que je ne connais pas ça, que je suis déconnecté, je vais lui rappeler que j’ai deux fils de 26 et 27 ans, qui ont plein d’amis qui sont dans des logements. Moi, ils sont chez moi, justement parce qu’entre autres, ça coûte cher, le logement, mais je rassure la cheffe de Québec solidaire, je ne suis pas déconnecté, et oui, il y a des loyers à 600, à 1000 $, surtout quand on est deux pour partager un loyer », a affirmé mercredi le premier ministre.

« J’ai été étudiant, je connais d’autres étudiants, je connais des jeunes actuellement et ce que je dis, c’est qu’un étudiant qui cherche un logement doit penser à un minimum de 500, 600 $ par mois pour un logement. […] Si je n’ai pas été clair, je m’en excuse et je suis maintenant clair », a ensuite précisé M. Legault jeudi.

Québec ne reconnait pas de « crise »

S’il reconnait « qu’il manque de logements abordables » au Québec, François Legault refuse toujours de parler d’une « crise du logement ». La Presse rapportait samedi que les appartements à louer à Montréal au prix moyen d’un logement de deux chambres, à 907 $ par mois, étaient dans plusieurs cas en très mauvais état.

« Il manque de logements abordables, mais la crise qu’on vit, c’est la pandémie, et la pandémie a un impact sur le prix des maisons et des logements », a-t-il dit.

Le premier ministre refuse de geler les loyers pour l’année 2021, ce que demande entre autres Québec solidaire. Selon lui, « si on gèle les loyers pour un grand temps, il va se construire moins de logements ». « Ce qu’il faut, c’est plutôt que le gouvernement donne de l’aide directe aux personnes qui ne sont pas capables de se trouver un loyer », a dit M. Legault.

Les actions du gouvernement pour favoriser l’accès à des logements abordables sont largement insuffisantes, ont dénoncé tour à tour les partis d’oppositions, jeudi. Selon le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, Québec est tout simplement « dans le déni ».

« L’enjeu qu’on a en ce moment, ce n’est pas que le chiffre donné par le premier ministre n’est pas exactement le bon, c’est que ça témoigne, après des semaines et des semaines de crise du logement, c’est que ce n’est pas du tout sur le radar du gouvernement, ça ne les intéresse pas », a-t-il dit.

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, déplore que « François Legault ne reconnaît pas la gravité de la situation, autant dans l’accès aux loyers en location que dans l’accès à l’achat de propriété ».

« Quand le premier ministre Legault ne veut pas s’attaquer à un problème, ce qu’il fait, il le nie. Alors, qu’est-ce qu’on fait au bureau du premier ministre ? On nie et on nie vigoureusement », a-t-elle dit.

« Actuellement, il faut agir. Ça prend un moratoire sur les évictions parce que, ça, ça entretient le cercle vicieux. Les propriétaires spéculateurs, prédateurs achètent, sortent le monde, rénovent un peu et rehaussent les loyers de façon importante. Ça, il faut que ça arrête maintenant », a affirmé la cheffe de Québec solidaire Manon Massé.