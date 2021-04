« Il n’y a pas deux Québec, il y en a qu’un », a défendu le ministre de la Justice et ministre responsable de la Laïcité, Simon Jolin-Barrette.

(Québec) Le gouvernement Legault annonce qu’il fera appel du jugement rendu mardi par la Cour supérieure, qui rend inopérantes certaines dispositions de la Loi sur la laïcité de l’État pour les commissions scolaires anglophones et les élus de l’Assemblée nationale.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

« Les lois du Québec doivent s’appliquer pour tous et sur l’ensemble du territoire québécois. Il n’y a pas deux Québec, il n’y en a qu’un seul », a défendu le ministre de la Justice et ministre responsable de la Laïcité, Simon Jolin-Barrette.

« Il revient à l’Assemblée nationale du Québec de déterminer de quelle façon s’organisent les rapports entre l’État et la religion. Il est de notre devoir, en tant que représentants élus, de faire valoir notre caractère distinct, nos spécificités et nos valeurs et de faire respecter nos choix collectifs », a poursuivi le ministre, rappelant que les dispositions de la loi continuent de s’appliquer malgré le jugement rendu mardi.

Dans son jugement, le juge Marc-André Blanchard suspend l’application de la loi pour les commissions scolaires anglophones et les élus. Il affirme aussi que la loi 21 ne respecte pas dans son ensemble la Charte canadienne des droits, mais rappelle que Québec a appliqué des clauses de dérogation pour s’en protéger.

« Ce jugement remet en question le droit du Québec à sa spécificité et nos capacités de faire nos choix par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Le Québec ne peut pas accepter une telle intervention du tribunal envers nos décisions collectives », a défendu le ministre Jolin-Barrette.

« Le Québec est une nation. Certains tentent de nous diviser, mais le Québec reste uni. Il est essentiel que les lois qui nous gouvernent soient en phase avec nos valeurs profondes », a-t-il ajouté.

Les oppositions divisées

Or, la loi 21 n’a jamais fait l’unanimité au Québec, où elle est contestée, ni à l’Assemblée nationale. Les partis d’opposition ont tour à tour commenté mardi le jugement du juge Marc-André Blanchard, y allant de réactions opposées.

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, a d’abord rappelé que l’opposition officielle ne maintiendrait pas les clauses de dérogations sur la loi 21 si elle était portée au pouvoir.

« Le jugement d’aujourd’hui est une étape judiciaire d’un processus qui pourrait certainement culminer en Cour suprême », a prédit Mme Anglade.

À l’opposé, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, voit dans le jugement de la Cour supérieure une « preuve éclatante que le Québec n’est pas en mesure de légiférer sur son territoire ».

« Si vous vouliez une preuve de comment le cadre juridique canadien nous condamne à une imposition du modèle multiculturaliste sur le territoire québécois […] vous avez cette preuve », a-t-il dit, déplorant qu’« on vient nous dire que les anglophones au Québec sont différents des francophones ».

La cheffe de Québec solidaire, Manon Massé, a aussi déploré le fossé qui se creuse entre les Québécois francophones et anglophones avec ce jugement.

« On permet aux commissions scolaires anglophones de pouvoir, elles, porter des signes religieux, alors qu’on ne le permet pas aux centres francophones. C’est inquiétant. Ça veut dire que si vous voulez faire valoir vos droits, si vous voulez enseigner, allez enseigner du côté anglophone. Ouch, ça fait mal », a-t-elle dit.

Or, contrairement au chef péquiste, les solidaires n’appuient pas la loi sur la laïcité de l’État. Cette loi « discriminatoire » serait abrogée, advenant un gouvernement formé par leur parti.

La Loi sur la laïcité de l’État, adoptée en juin 2019, interdit entre autres aux enseignants du primaire et du secondaire, aux directions d’école, aux policiers et aux procureurs de la Couronne de porter des signes religieux lorsqu’ils travaillent.

Plus de détails à venir.