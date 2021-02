Prolongement du REM sur la Rive-Sud

La Caisse « très intéressée », dit Legault

(Québec) La Caisse de dépôt et placement est « très intéressée » à prolonger le REM sur la Rive-Sud, entre Châteauguay et Boucherville, soutient le premier ministre François Legault, qui dit espérer « une annonce bientôt ». Pour Québec, le gouvernement prépare son propre tracé du tramway et veut le présenter « en même temps » que son projet de tunnel Québec-Lévis.