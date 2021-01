(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a informé vendredi matin la reine Élisabeth II de la vacance au poste de gouverneure générale du Canada, dans la foulée de la démission de Julie Payette.

Mélanie Marquis

La Presse

« Ce matin, j’ai eu une conversation téléphonique avec Sa Majesté la Reine et je l’ai informée que le juge en chef du Canada remplira les fonctions de gouverneur général de façon intérimaire », a-t-il indiqué en conférence de presse à Rideau Cottage, vendredi.

Le premier ministre a ajouté qu’« une recommandation concernant un remplaçant sera présentée en temps et lieu ». Dans l’intervalle, c’est le juge en chef de la Cour suprême Richard Wagner qui remplira les fonctions de gouverneur général du Canada.

La gouverneure générale du Canada a annoncé sa démission sur fond de controverse, jeudi après-midi, après la conclusion d’un rapport d’enquête sur le climat de travail à Rideau Hall qui serait très peu reluisant, selon les informations qui ont circulé.

Si Justin Trudeau a commencé son allocution du vendredi en faisant le point sur cette affaire embarrassante, il s'est montré peu intéressé d'élaborer lors de la période de questions qui s'est ensuivie, se contentant de réponses brèves.

Il a notamment refusé de reconnaître qu'il y avait eu des ratés dans le processus de nomination, affirmant que les vérifications pour les fonctions de haut niveau étaient « rigoureuses », mais que le processus pouvait être amélioré.

Invité à dire s’il regrettait la désignation de Julie Payette, le premier ministre a répondu qu'elle avait « amené énormément de positif dans son service ». C'est par ailleurs elle qui a déterminé qu'il valait mieux quitter, a-t-il souligné.

Quarantaine aux frais des voyageurs ?

Le premier ministre Trudeau, qui a de nouveau prié les Canadiens d'éviter les voyages non essentiels, s'est montré ouvert à la possibilité d'imposer à ceux qui le font tout de même une quarantaine à l'hôtel à leurs frais, comme l'a notamment suggéré le premier ministre du Québec, François Legault.

L'enjeu était à l'ordre du jour de la 25e conférence téléphonique fédérale-provinciale-territoriale, jeudi.

« Comme je l’ai dit aux premiers ministres, on est prêts à prendre des mesures encore plus strictes s’il le faut. Ensemble, on a discuté de la gamme d’options sur la table présentement. Quand il est question de sécurité, on n'exclut aucune possibilité », a plaidé Justin Trudeau.

Mais déjà, en instaurant des mesures parmi « les plus strictes au monde », dont l'obligation de s'isoler 14 jours à un retour de voyage et celle, plus récente, de présenter un résultat de test négatif avant de monter à bord d'un avion, « il y a maintenant moins de vols », a-t-il souligné.

Le premier ministre Legault s'est dit intéressé par le modèle en place en Nouvelle-Zélande, qui oblige les voyageurs à passer deux semaines dans un hôtel à leur arrivée. Dans certains cas, c'est l'État qui défraie les coûts, mais pour les voyages d'agrément de courte durée, la facture doit être payée par les voyageurs.