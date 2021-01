(Ottawa) Coup de théâtre à Ottawa : la gouverneure générale Julie Payette quitte ses fonctions deux ans avant la fin de son mandat après avoir fait l’objet d’un rapport d’enquête accablant confirmant qu’elle a instauré un climat de travail toxique pour les employés à Rideau Hall.

Mme Payette a confirmé son départ dans une longue déclaration émise en fin de journée jeudi. Elle affirme qu’elle est arrivée à la conclusion qu’il est préférable qu’une nouvelle personne occupe les fonctions de gouverneur général.

« Toute personne a droit à un environnement de travail sain et sécuritaire, à tout moment et en toutes circonstances. Il semble que cela n’ait pas toujours été le cas au Bureau du secrétaire du gouverneur général. Des tensions sont apparues à Rideau Hall au cours des derniers mois et j’en suis désolée », a affirmé Mme Payette.

« Je crois fermement aux principes de justice naturelle, de respect des procédures et de l’État de droit, et que ces principes s’appliquent à tous également. Néanmoins, pour le bien de notre pays, pour l’intégrité de ma fonction vice-royale et de nos institutions démocratiques, je suis arrivée à la conclusion qu’un nouveau gouverneur général devrait être nommé. Les Canadiens méritent la stabilité en ces temps incertains », a-t-elle affirmé.

Elle a toutefois tenu à souligner qu’aucune plainte officielle ou grief officiel n’a été formulé durant son mandat, malgré les allégations des employés actuels et anciens de Rideau Hall. « J’ai non seulement salué la tenue d’une revue du climat de travail au BSGG, mais j’ai encouragé à maintes reprises les employés de participer en grand nombre à cette revue. Nous vivons tous les choses différemment, mais nous nous devons de toujours nous efforcer de faire mieux, et d’être attentifs aux perceptions des uns et des autres. »

Elle a ajouté que cette décision de quitter son poste « vient à point nommé ». « La santé de mon père s’est sérieusement détériorée ces dernières semaines et ma famille a besoin de mon aide ».

« Je voudrais conclure en remerciant très sincèrement les Canadiens pour leur soutien au fil des ans. J’ai eu la chance de rencontrer, de présenter et de célébrer les réalisations de milliers de Canadiens extraordinaires des quatre coins du pays au cours des dernières années et je chérirai toujours ces souvenirs. Nous vivons dans un pays formidable. »

Mme Payette a donc remis sa démission après que le Bureau du Conseil privé a reçu le rapport final d’une firme d’enquête privée qui a été mandatée en septembre dernier de faire la lumière sur ces allégations explosives concernant le climat de travail à Rideau Hall.

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau, qui a nommé Mme Payette à ce poste en octobre 2017, n’a pas voulu commenter le contenu du rapport ou l’avenir de Mme Payette en tant que représentante de la reine au Canada.

Des sources ont confirmé à La Presse que le rapport a été remis au président du Conseil privé et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, au cours des derniers jours.

« Ce n’est pas très beau ce qui se trouve dans ce rapport », a indiqué à La Presse une source qui a requis l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement de ce dossier.

M. Trudeau aurait rencontré Mme Payette mercredi, soit 24 heures après que le Bureau du Conseil privé a reçu le rapport en question.

Selon CBC, le bras droit de la gouverneure générale, Assunta Di Lorenzo, a aussi jeté l’éponge. Elle était aussi visée par des allégations d’inconduite en milieu de travail.

La démission de Mme Payette survient alors que le scénario d’une campagne électorale se profile à l’horizon. Justin Trudeau dirige un gouvernement minoritaire et les partis de l’opposition pourraient unir leurs forces pour provoquer des élections lors du vote de confiance qui porte sur le budget, attendu en mars.

En tout, la firme Quintet Consulting Corporation a interrogé près d’une centaine d’employés anciens et actuels au sujet des allégations de harcèlement et de violence verbale qui ont été rapportées l’an dernier par le réseau CBC et Radio-Canada.

Parmi les personnes qui auraient été interrogées, on compterait des fonctionnaires de Rideau Hall et d’anciens employés, des employés du Bureau du Conseil privé, du ministère du Patrimoine canadien, d’Affaires mondiales Canada, de la Commission de la capitale nationale, de la Gendarmerie royale du Canada et des Forces armées canadiennes.

Mme Payette a été nommée au poste de gouverneure générale par le premier ministre Justin Trudeau le 2 octobre 2017 pour un mandat qui dure normalement cinq ans.

En l’absence d’un gouverneur général, c’est le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, qui assure l’intérim.

PHOTO PATRICK DOYLE, ARCHIVES REUTERS Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, aux côtés de Juge Payette et Justin Trudeau lors du discours du Trône en septembre dernier.

Les lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada stipulent qu’« En cas de décès, incapacité, renvoi ou absence du pays pour une période de plus d’un mois, le juge en chef ou, si celui-ci n’est pas disponible, le doyen parmi les huit autres juges de la Cour suprême devient l’administrateur du Canada et exerce les pouvoirs et attributions du gouverneur général ».

Si Julie Payette n’est pas remplacée dans les mois à venir, il pourrait donc revenir à Richard Wagner de se prononcer sur une dissolution du Parlement en vue du déclenchement d’une élection fédérale dont les libéraux sont soupçonnés de vouloir.

Climat « toxique »

Les allégations de l’existence d’un climat « toxique » à Rideau Hall ont fait surface en juillet dernier dans un reportage du réseau CBC basé sur des témoignages anonymes d’une dizaine d’employés ou d’ex-employés.

Dans le camp de Rideau Hall, on avait vigoureusement nié ces allégations visant non seulement Julie Payette, mais également son bras droit, la secrétaire générale Assunta Di Lorenzo.

Le gouvernement avait néanmoins voulu faire la lumière sur cette affaire et commandé la tenue d’un examen « approfondi, indépendant et impartial des préoccupations soulevées par d’anciens employés et des employés actuels du Bureau du secrétaire du gouverneur général (BSGG) ».

L’enquête, pas un premier écueil

Tout au long de ce règne brusquement interrompu de Julie Payette à la tête de l’État canadien, les médias ont fait état de nombreuses irrégularités dans la façon dont elle s’acquittait de sa tâche. En fait, moins d’un an après son arrivée en poste, en septembre 2018, le National Post rapportait que l’ex-astronaute rechignait à exercer l’un des rôles les plus fondamentaux — donner la sanction royale aux projets de loi adoptés par le Parlement — et qu’elle n’était pas heureuse dans sa nouvelle carrière.

Sa relation avec les agents de la GRC chargés d’assurer sa protection était également très tendue; la gouverneure générale refusait parfois de les informer de ses allées et venues, a écrit le Globe and Mail à peu près au même moment. Et par la suite, CBC et Postmedia ont rendu publiques les factures de centaines de milliers de dollars liées à des rénovations sur le domaine de Rideau Hall qui visaient à assouvir son besoin d’intimité.

À chaque fois qu’un reportage défavorable a fait surface, Julie Payette a nié en bloc.

Réactions politiques

Au Bloc québécois, on n’a pas laissé passer cette occasion de dénoncer l’institution.

« Le poste vacant de gouverneur général est une belle occasion de remettre en question l’utilité d’une fonction dépassée et qui n’a pas sa place en démocratie », a déclaré dans un communiqué le député Rhéal Fortin.

Il a par ailleurs ajouté que « la démission de Julie Payette démontre encore plus que le gouvernement doit rendre public immédiatement le rapport sur les conditions de travail à Rideau Hall ».

Au NPD, le député Alexandre Boulerice a réagi en affirmant que « les conclusions de l’enquête sont très préoccupantes » et que « c’est très décevant d’apprendre que le bureau de la gouverneure générale n’a pas fait passer la sécurité et le bien-être de ses travailleuses et travailleurs en premier ».

Et selon lui, « il incombe au premier ministre de veiller à ce que des mesures soient mises en place pour que ce lieu de travail soit exempt de harcèlement ».

Il n’est pas encore certain si les conclusions du rapport seront rendues publiques.

Un conseiller constitutionnel pour Julie Payette

Mme Payette a embauché l’ancien juge Michel Bastarache à titre de « conseiller constitutionnel » à la suite de la décision du Bureau du Conseil privé de faire une enquête.

L’éminent juriste, qui a siégé au plus haut tribunal du pays, est mandaté pour veiller aux intérêts de l’institution de la gouverneure générale.

« Mon mandat est de voir à ce que l’indépendance et l’intégrité de l’institution ne soient pas affectées négativement par le processus créé par le Conseil privé », a indiqué l’ancien juge à Radio-Canada en octobre.