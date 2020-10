(Regina) Les électeurs de la Saskatchewan doivent choisir lundi quel chef dirigera la province pendant le reste de la pandémie de COVID-19 et devant tout autre défi imprévu qui l’attendra après les élections.

Stephanie Taylor

La Presse Canadienne

Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 20 h.

Selon Élections Saskatchewan, plus de 185 000 personnes ont déjà voté pendant les cinq jours de vote par anticipation.

Les responsables ont reçu environ 61 000 demandes de vote par correspondance.

Les chefs du Parti saskatchewanais et du NPD seront à Saskatoon pour regarder les résultats, avant de participer à des évènements qui n’auront pas la fanfare habituelle d’une soirée électorale en raison des restrictions imposées pour les rassemblements.

Les responsables électoraux ne commenceront pas à compter les bulletins reçus par la poste lundi, ce qui signifie que certains résultats électoraux ne seront peut-être pas immédiatement connus.

Le chef du Parti saskatchewanais, Scott Moe, commencera la journée dans sa communauté natale de Shellbrook, à 140 kilomètres au nord de Saskatoon, où il ira voter.

Ryan Meili du NPD a déjà voté par anticipation, et le chef participera lundi à un rassemblement en ligne avec les candidats de son parti.

M. Moe, qui tente d’obtenir un quatrième mandat pour le Parti saskatchewanais, a fait campagne en demandant aux électeurs à qui ils font confiance pour relancer l’économie, durement touchée par la pandémie de COVID-19.

Le député de 47 ans et ancien ministre a pris le poste de premier ministre il y a deux ans pour remplacer Brad Wall en tant que chef du parti de centre droit, après sa retraite de la vie politique.

M. Moe a notamment promis d’offrir de nouveaux crédits d’impôt si le parti est réélu.

M. Meili demande de son côté aux électeurs de voter pour le changement cette élection et ainsi permettre au NPD de former le gouvernement à l’Assemblée législative pour la première fois en 13 ans.

Au cours des quatre dernières semaines, il s’est engagé à dépenser des millions de plus pour les soins de santé et l’éducation en classe et à porter le salaire minimum à 15 $ l’heure.

Le NPD espère que M. Meili, 45 ans, pourra conserver son siège à Saskatoon Meewasin parce que les deux derniers chefs ont démissionné après avoir perdu le leur face à des candidats du Parti saskatchewanais aux élections de 2016 et 2011.

M. Meili dirige le NPD depuis 2018 et avait tenté à deux reprises auparavant de devenir chef du parti. Le médecin de famille a été élu pour la première fois à l’Assemblée législative lors d’une élection partielle en 2017.

Il estime que les électeurs ne devraient pas donner un autre mandat au Parti saskatchewanais, parce que cela mènerait à des mesures d’austérité, comme des réductions de services et une augmentation des impôts.

M. Moe a toutefois exclu cette possibilité, affirmant qu’il prévoyait relancer l’économie provinciale en se concentrant sur la croissance et la création d’emplois.

Il s’est engagé à éliminer le déficit de 2,1 milliards de la province d’ici 2024. M. Meili dit qu’un gouvernement néo-démocrate ne chercherait pas à déposer un budget équilibré au premier mandat.

Le Parti saskatchewanais détenait 46 sièges à l’Assemblée législative au moment du déclenchement des élections, tandis que le NPD en avait 13. Deux sièges étaient vacants.