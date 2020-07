Affaire WE : la mère et le frère de Justin Trudeau ont été payés par l’organisme

(Ottawa) L’organisme caritatif que le gouvernement de Justin Trudeau avait retenu pour administrer un programme de 900 millions de dollars a versé près de 300 000 $ en cachets à Margaret Trudeau et Alexandre Trudeau, la mère et le frère du premier ministre.

Mélanie Marquis

La Presse

Pour 28 apparitions à des événements s’étant tenus entre 2016 et 2020, Margaret Trudeau a touché environ 250 000 $. Quant à Alexandre Trudeau, il a obtenu quelque 32 000 $ pour huit discours, selon des chiffres transmis à CBC par l’organisme de bienfaisance WE Charity (Mouvement UNIS, en français).

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alexandre Trudeau, en 2003.

Les liens entre le clan Trudeau et cette organisation caritative axée sur la jeunesse, l’inclusion et la diversité, sont tissés serré. La femme du premier ministre, Sophie Grégoire-Trudeau, en est une « ambassadrice », et a animé une série de baladodiffusions (dans un épisode, elle interviewe sa belle-mère, Margaret Trudeau).

L’octroi d’un contrat qu’avait confié Ottawa à Mouvement UNIS sans appel d’offres, consistant à distribuer 900 millions de dollars en bourses pour du bénévolat étudiant a plongé le gouvernement Trudeau dans l’embarras en raison de la relation de proximité entre l’organisme et la famille du premier ministre.

L’organisme s’en est finalement retiré vendredi dernier, « à contrecœur », vu la controverse.

Mais le premier ministre n’en est pas au bout de ses peines puisque le commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts a accepté de mener une enquête sur cette affaire — la troisième dont Justin Trudeau fait l’objet, après son voyage sur l’île privée de l’Aga Khan et le dossier SNC-Lavalin. Dans les deux cas, il a été blâmé.

En conférence de presse à Ottawa, mercredi, il a affirmé qu’il ne s’était pas récusé de la décision prise par son conseil des ministres d’avaliser cette mesure. « La recommandation [...] a été faite par les fonctionnaires, mais le cabinet approuve ces décisions », a-t-il plaidé.

À son bureau, jeudi, on a plaidé que « ce qui est important de garder en tête ici, c’est qu’il est question d’un organisme de charité qui soutient des étudiants », et que la bourse « sert à donner des opportunités aux jeunes pour qu’ils puissent contribuer à leur communauté, et non pour les bénéfices de qui que ce soit d’autre ».

On n’a pas voulu préciser si Justin Trudeau ou sa femme Sophie avaient déjà été payés par l’organisme pour leur contribution. « Les proches du premier ministre sont impliqués auprès d’organisations diverses et soutiennent plusieurs causes personnelles de leur propre chef », a écrit la porte-parole Chantal Gagnon.

Le Parti conservateur a trouvé ces nouvelles informations aberrantes.

« Ce que nous avons appris aujourd’hui est scandaleux, a réagi Michael Barrett, porte-parole de la formation en matière d’éthique. Le Parlement doit immédiatement être convoqué pour que nous puissions faire toute la lumière sur cette affaire. Tous les documents relatifs au contrat doivent être rendus publics. »

Le député exhorte par ailleurs le commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts à mettre les bouchées doubles pour boucler son enquête. Le commissariat a écrit vendredi dernier qu’il enquêtera sur de « possibles contraventions » aux articles 6 (1), 7 et 21 de la Loi sur les conflits d’intérêts.

L’article 6 (1) prévoit qu’un « titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l’égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts ».

Le 7 stipule qu’« il est interdit à tout titulaire de charge publique d’accorder, dans l’exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d’une autre personne ou d’un autre organisme retenu pour représenter l’un ou l’autre », tandis que le 21 exige d’un titulaire d’une charge publique qu’il « doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l’égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts ».