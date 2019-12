(Québec ) La députée solidaire Catherine Dorion jure qu’elle n’a pas l’impression de nuire à son parti et entend conserver la même approche lors de la prochaine session parlementaire.

Gabriel Béland

La Presse

«Je n’ai pas l’impression que j’ai fait ombrage» aux autres députés de Québec solidaire, a expliqué Mme Dorion vendredi en marge du bilan de session de sa formation politique.

La députée s’est fait accuser cet automne de contrevenir au décorum, notamment à cause d’une photo d’Halloween prise au Salon rouge et publiée sur Instagram, et d’un coton ouaté porté au Salon bleu.

«J’étais dans des tornades médiatiques, mais en même temps j’ai passé de longues semaines à éplucher toutes sortes de documents, de rapports, d’études d’ici et d’ailleurs sur les transformations qui se font dans le milieu des médias», s’est défendue Mme Dorion.

La solidaire estime que les médias sont les premiers responsables de l’attention médiatique qui lui est accordée.

«Quand j’essaye de sortir sur les relations internationales et qu’il y a très peu d’échos, et que je vois mon collègue sortir sur les conditions de travail des préposés dans les CHSLD privés et qu’il y a très peu d’échos, je me dis on pourrait se demander pourquoi des choses frivoles ressortent autant.»

«Je n’ai pas l’intention de changer d’approche», a assuré Catherine Dorion, qui a reçu plus tôt vendredi le soutien de la co-porte-parole de Québec solidaire, Marion Massé.