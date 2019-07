Loi sur la laïcité de l'État: «J'en prends un peu le mérite», dit Marois

« Nous avons été très critiqués, injustement à mon point de vue, sur la question de la Charte - que nous aurions dû appeler la Charte de la laïcité, je pense que ç'aurait été plus clair à cet égard », a plaidé M me Marois.

« Oui, je suis d'accord avec la loi 21. Elle aurait pu aller un petit peu plus loin, mais je crois que c'est une excellente décision, honnêtement, et je suis très contente qu'il [le gouvernement] l'ait fait », a-t-elle lâché dans une entrevue avec La Presse.

« Je crois qu'on avait ouvert la porte ; nous savions que nous avions l'appui de la population. Mais au-delà de ça, moi, j'étais profondément convaincue [...] qu'il fallait s'assurer que l'État était bel et bien laïque et neutre devant toutes les religions. »

« Je suis un fermier et je n'aime pas l'érosion. Et je suis certainement toujours préoccupé par l'érosion des droits dans notre pays. Je continuerai d'avoir ce point de vue, et je continuerai à l'exprimer », a indiqué M. Pallister.

Le premier ministre manitobain Brian Pallister a d'ailleurs voulu profiter d'une rencontre avec ses homologues des provinces de l'Ouest et des trois territoires, jeudi passé, pour condamner cette loi « dangereuse, non canadienne » dans une déclaration commune.

Valable aussi pour Trudeau

Le message vaut aussi pour le premier ministre Justin Trudeau, tranche Pauline Marois, qui se souvient d'une rencontre où le chef libéral, alors dans l'opposition, avait « essayé de lui faire la leçon » sur la Charte.

« J'ai écouté et j'ai continué à agir en fonction de ce qui me semblait dans l'intérêt de la collectivité et de la nation québécoise », relate celle qui compte passer l'été au Québec, entre autres pour s'installer dans sa nouvelle demeure de L'Île-Bizard.

Le gouvernement libéral n'a jamais caché qu'il réprouvait la Loi sur la laïcité de l'État. En revanche, jamais n'a-t-il confirmé qu'il se tiendrait à l'écart des contestations judiciaires. Cette situation a quelque chose de paradoxal, relève l'ex-première ministre.

« C'est son père [Pierre Elliott Trudeau] qui a fait adopter une Constitution qui permet de se soustraire entre autres à la Charte [des droits et libertés]. Alors, en fait, il remet en question une des lois fondamentales du pays ? », a-t-elle lancé d'un ton moqueur.

La question, rhétorique, est posée.

Et avant de raccrocher, Pauline Marois a conclu ainsi :

« Vous aurez remarqué que j'ai décidé, et respecté ma parole, de ne pas jouer à la belle-mère... Dans mon cas, on devrait dire jouer au beau-père, puisque ce sont les hommes [ex-politiciens] qui jouent à la belle-mère... et je compte bien m'y tenir », a-t-elle affirmé.