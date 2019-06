L'opposition presse Québec d'aider au nettoyage des inondations

Après le retrait des crues printanières, qui ont forcé l'évacuation de plus de 10 000 personnes, plusieurs riverains se retrouvent avec un nouveau problème. Des résidants de l'Île-Bizard doivent maintenant ramasser des tonnes de sacs de sables et d'autres déchets sur leur terrain et dans leur rue. Ils se disent exaspérés par le manque de ressources pour les aider.

Au Salon bleu, le Parti libéral a pressé le gouvernement Legault de venir en aide aux sinistrés. La députée Christine St-Pierre a dit ne pas comprendre pourquoi Québec «n'osait pas» demander à l'armée canadienne de contribuer aux efforts de nettoyage.

«La ministre est plutôt allée faire des bye-bye à l'armée à Valcartier», a ironisé Mme St-Pierre.

Son collègue Monsef Derraji, dont la circonscription de Nelligan comprend l'Île-Bizard, a appelé le gouvernement à agir.

«Le gouvernement peut-il faire preuve d'humanisme et mettre en place des mesures pour assister au nettoyage des terrains sinistrés?» a-t-il demandé en chambre.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a répondu par l'attaque en reprochant au précédent gouvernement Couillard d'avoir tardé à verser des indemnisations aux sinistrés des inondations de 2017.

«À l'indifférence légendaire du Parti libéral, nous substituons enfin un vrai gouvernement empathique et proactif», a-t-elle lancé.

Au cabinet de Mme Guilbault, on explique que le nettoyage des débris après le recul des eaux relève des municipalités. Celles-ci peuvent toutefois être compensées pour les coûts encourus en vertu du programme d'indemnisation mis sur pied par le gouvernement Legault.