Le chef du Parti vert du Québec critique Elizabeth May

CATHERINE LÉVESQUE

La Presse canadienne

Ottawa La chicane est prise entre les verts du Québec et du Canada. Le chef québécois Alex Tyrrell estime que la plus récente prise de position d'Elizabeth May sur les sables bitumineux « va à l'encontre de notre position au Québec ».

Selon M. Tyrrell, Mme May souhaite que le Canada délaisse les importations de pétrole étranger le plus rapidement possible. Cette promesse d'être autonome sur le plan énergétique - et de favoriser, donc, les sables bitumineux de l'ouest du pays - se rapproche de la position du Parti conservateur du Canada.

Agrandir Elizabeth May. PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE