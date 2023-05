PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Plaque de William Osler :

« William Osler naquit à Bond Head (Haut-Canada) et étudia la médecine à McGill, puis en Europe. Il commença une carrière remarquable dans l’enseignement et la médecine clinique à McGill (1874-1884) et devint par la suite le premier professeur de médecine à l’université Johns Hopkins (1889) et Regius Professor of Medicine à Oxford (1905). Par ses nombreux écrits et son dynamisme, il exerça une influence considérable sur la philosophie et la pratique de la médecine de part et d’autre de l’Atlantique. Ses essais rejoignirent un vaste public et en firent l’une des figures médicales les plus connues de son temps. »