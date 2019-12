Stéphane Laporte Chronique

Les palmarès de 2019

Et puis, 2019, comment c’était ? Ça dépend à qui on le demande. Le négatif dira que c’est l’année où on a annulé l’Halloween. Le positif dira que c’est l’année où il y a eu deux Halloweens. Et le réaliste dira que c’est l’année où il a fait tellement mauvais à l’Halloween qu’on savait pus quoi faire. Tout est une question de point de vue. François Legault, les Raptors de Toronto, Bianca Andreescu, Bleu Jeans Bleu et Yves-François Blanchet vous diront que ce fut une année formidable. Desjardins, SNC-Lavalin, Andrew Scheer, Boeing et l’Impact vous diront que ce fut une année de merde. Voici les palmarès de cette année formidable ou de merde, à vous de choisir…