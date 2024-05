Arrêté pour crimes sexuels Robert Miller accusé d’avoir fait dix victimes, surtout des adolescentes

La police de Montréal a arrêté le milliardaire Robert Miller jeudi pour des crimes sexuels commis envers 10 femmes et adolescentes. L’octogénaire est accusé d’une pléthore de chefs d’accusation pour des gestes commis entre 1994 et 2016. La plus jeune victime avait moins de 14 ans.