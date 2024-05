(Montréal) Une autre école juive a reçu des projectiles d’arme à feu dans l’arrondissement Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

La Presse Canadienne

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué qu’il avait aperçu deux impacts de balles sur la façade d’une école du chemin Hillsdale, au coin de l’avenue Van Horne, mercredi à 18 h. Le seul établissement scolaire sur le chemin est l’école Belz, une école juive orthodoxe.

Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire étaient sur les lieux mercredi soir pour déterminer les circonstances autour de l’évènement.

Aucune personne n’a été blessée, a dit le SPVM.

« Tout porte à croire que l’évènement serait survenu antérieurement », a affirmé Véronique Dubuc, porte-parole du SPVM.

Une protection de scène est en cours.

Valérie Plante s’est indignée de l’évènement sur son compte X.

« C’est totalement inacceptable qu’une école juive soit à nouveau prise pour cible. L’antisémitisme n’a pas sa place à Montréal », a-t-elle écrit.

Elle a confiance que le SPVM trouvera « encore une fois la personne coupable. »

Le Conseil des juifs hassidiques a dit sur sa page Facebook que ses membres sont « atterés » et « attristés ».

« Nous devons travailler ensemble pour lutter contre la haine et la violence et garantir que notre communauté puisse pratiquer son culte et vivre en paix et en sécurité. »