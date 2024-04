(Brossard) Deux voleurs auraient tenté de dérober « des milliers » de litres d’essence dans une station-service de Brossard dans la nuit de lundi à mardi, mais leur plan a été contrecarré par la police qui est arrivée à temps pour les empêcher de quitter les lieux avec leur butin.

La Presse Canadienne

Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), les suspects auraient versé l’essence dans de gros bidons et auraient placé ces bidons dans un camion cube. Sans préciser la quantité exacte, le corps policier a parlé de « milliers » de litres.

Vers 2 h 15, les policiers ont toutefois pris les voleurs sur le fait. L’un d’eux, âgé de 19 ans, a été arrêté sur place, tandis que l’autre a pris la fuite à pied et était toujours recherché mardi matin.

Le jeune homme qui a été arrêté a été placé en détention et il sera rencontré par les enquêteurs du corps de police longueuillois. Il n’a pas d’historique avec le SPAL, a-t-on précisé, et il pourrait faire face à une accusation de vol de plus de 5000 $.

L’autre suspect, dont l’âge n’a pas été précisé, était toujours en fuite en matinée. Le SPAL poursuivait son opération pour le retrouver, avec l’aide d’un maître-chien de la Sûreté du Québec.

Le camion contenant les bidons d’essence a été récupéré par la police, qui a mis en place un périmètre de sécurité autour de la scène du vol pour en faire l’analyse.

La station-service était ouverte au moment du vol. Elle dessert majoritairement les camions pour la clientèle d’affaires.