Possession de 44 kg de cocaïne Un courtier immobilier condamné à six ans de pénitencier

Un courtier immobilier de Montréal sans antécédent judiciaire, Jesse Wiseman, a été condamné à six ans de pénitencier la semaine dernière, après que la police eut retrouvé plus de 40 kilogrammes de cocaïne dans un condo, il y a un peu plus d’un an.