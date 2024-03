Les résidants d’Ottawa pleurent les victimes de la tuerie

(Ottawa) Des résidants de la grande région d’Ottawa et des membres de la communauté srilankaise locale se sont rassemblés pour saluer la mémoire des six victimes de la tuerie survenue cette semaine dans le quartier de Barrhaven, dans l’ouest de la capitale fédérale. Des dizaines de fleurs et de jouets ont été déposés.