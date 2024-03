La Sûreté du Québec (SQ) a lancé dimanche une demande d’aide à la population dans l’espoir de retrouver Guildo Maurice, un homme âgé de 54 ans, qui est porté disparu sur la Basse-Côte-Nord.

La Presse Canadienne

La SQ précise que le quinquagénaire a été vu pour la dernière fois vendredi dernier, vers 18 h, dans le village de Saint-Augustin. Il se déplacerait en motoneige et pourrait se trouver entre Saint-Augustin et le village de Rivière-Saint-Paul, situé à environ 70 kilomètres au nord-est.

La région séparant les deux localités est très peu habitée.

Les proches de M. Maurice ont signalé à la police qu’ils avaient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Guildo Maurice mesure 1,68 mètre et pèse environ 63 kilogrammes. Ses cheveux sont roux et gris et il a les yeux pers.

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait un manteau de motoneige de couleur bleu pâle, des pantalons de motoneige noirs avec des écritures grises sur les côtés, ainsi qu’une cagoule et un cache-cou noirs.

Toute personne qui apercevrait Guildo Maurice est priée de communiquer avec le central téléphonique d’urgence 911.