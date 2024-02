« OK, le sujet est rentré chez lui. On peut y aller », dit la voix sur les ondes du véhicule banalisé du commandant Yannick Desmarais dans lequel le cadre et les représentants de La Presse attendent depuis quelques minutes.

Le « sujet » est le chef présumé d’un réseau de voleurs de véhicules soupçonnés d’en avoir dérobé au moins 55 au cours des derniers mois.

Lorsqu’ils ont reçu une plainte d’un commerce de location de véhicules, il y a environ quatre mois, les enquêteurs de la Division sud du SPVM ont lancé leur enquête.

Vingt-huit véhicules avaient déjà été présumément volés par les membres du réseau avant que celle-ci débute. Il était alors donc trop tard pour les retrouver. Mais durant leur investigation, les enquêteurs en ont retrouvé 19, et accumulé une preuve suffisamment solide pour frapper en ce mercredi matin frisquet.

Le sujet principal a été mobile toute la nuit avant que les fileurs le suivent jusqu’à chez lui, sur la rue Pierre-Dansereau à Terrebonne, et l’arrêtent avant qu’il se mette au lit.

Sur une propriété située sur la route 337 à Sainte-Julienne, considérée par les enquêteurs comme un lieu d’entreposage avant la mise en conteneur et l’exportation, les enquêteurs ont retrouvé deux véhicules récents, un Ford F-150 et un Ford Expedition.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Ce VUS Ford Expedition présumément volée a été retrouvée dans le garage d’une propriété située sur la route 337 à Sainte-Julienne.

Au total, neuf perquisitions ont été effectuées à Montréal, Terrebonne, Mascouche, Saint-Lin–Laurentides, Sainte-Julienne, Saint-Esprit et Saint-Félix-de-Valois.

Neuf individus ont été arrêtés dont quatre comparaîtront mercredi après-midi pour être accusés d’environ 130 chefs de vol de véhicule, complot, recel et introduction avec effraction.

Des véhicules et… des pistolets

« Les membres du réseau effectuaient toutes les étapes, du début à la fin. Ils repéraient les véhicules, les volaient, les laissaient refroidir à un endroit pour être certains qu’ils ne possédaient pas de balise de localisation, les entreposaient dans un autre lieu, les plaçaient dans des conteneurs et envoyaient ceux-ci au Port de Montréal. La seule chose qu’ils ne faisaient pas, c’était l’exportation en tant que telle », explique le commandant Desmarais, responsable de la lutte aux vols de véhicules au SPVM.

En milieu de matinée, les enquêteurs avaient déjà saisi du matériel informatique, de l’équipement facilitant le vol de véhicules, des programmateurs de clés de véhicules, des systèmes GPS, plus de 40 000 $ en argent, des clés de coffrets, de la cocaïne, de la marijuana, un chargeur à haute capacité, des munitions et trois pistolets, dont un chargé, une autre preuve que vol de véhicules est souvent synonyme de possession d’armes à feu, dit le commandant Desmarais.

Volé deux fois plutôt qu’une

Les 55 véhicules volés sont évalués à près de 4,5 millions. Les modèles particulièrement prisés par les suspects étaient des GMC Yukon, Chevrolet Tahoe, Ford F-150, Dodge Durango et Ram 1500, pour une valeur moyenne de 80 000 $ par véhicule.

Les suspects utilisaient plusieurs modes opératoires différents.

Onze des 55 véhicules volés l’ont été dans les stationnements de l’aéroport Trudeau et six d’entre eux ont été retrouvés « avec l’aide d’ADM, qui nous a offert une grande collaboration », précise l’officier.

Les suspects se rendaient dans des commerces de location de véhicules, les louaient, les rapportaient, et les volaient par la suite.

Dans un cas, ils ont volé une 2e fois, dans la cour d’un remorqueur, un véhicule qu’ils avaient dérobé et qui avait été récupéré par les policiers. Pas de chance, ils l’ont volé la 2e fois sous les yeux des policiers, d’où l’accusation de vol avec effraction pour certains des suspects.

Trente-sept des 55 véhicules volés avaient été dérobés à Montréal où 1000 véhicules disparaissent chaque mois.

Des policiers de la Sûreté du Québec, des corps de police de Terrebonne et de Mascouche, et des membres d’Équité Association, l’organisme de prévention et de réduction des vols de véhicules pour le compte des compagnies d’assurances, ont pris part à l’opération de mercredi matin.

