Brandon Jean Célestin s’est effondré dans le stationnement de la Société de transport de Montréal (STM) situé à l’ange des rues de Bellechasse et Saint-Denis, à Montréal.

Le frère du chef de gang Jean-Philippe Célestin, Brandon Jean Célestin, a été criblé de balles la nuit dernière alors qu’il venait d’assister à des fiançailles dans une salle de réception, a appris La Presse. Son frère était présent à l’évènement familial et les enquêteurs devront vraisemblablement étudier l’hypothèse voulant que ce soit lui qui était visé.

« Selon des témoins, le ou les suspects étaient à bord d’un véhicule et ils ont ouvert le feu vers la victime qui marchait sur le trottoir. Celle-ci s’est effondrée dans un stationnement situé à l’ange des rues de Bellechasse et Saint-Denis. Appelés sur les lieux, les policiers ont trouvé un homme blessé au haut du corps. Ils ont pratiqué des manœuvres de réanimation, en vain, et le décès a été constaté sur place », explique l’agente Véronique Dubuc, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Une vingtaine de coups de feu auraient été tirés par le ou les suspects qui ont pris la fuite avant l’arrivée des policiers. Il ne s’agissait pas des funérailles de Brandon Jean Célestin.

L’enquête a été confiée aux enquêteurs des Crimes majeurs du SPVM dont les premières tâches seront notamment de rencontrer les témoins et de visionner les images captées par les caméras de surveillance du secteur.

Homme de confiance de son frère

Brandon Jean Célestin, 29 ans, avait, devant les tribunaux, une cause active de menaces, voies de fait et entrave datant de 2022.

Mais selon les renseignements policiers, Brandon Jean Célestin aurait géré le trafic de stupéfiants au centre-ville pour le compte de son frère.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Brandon Jean Célestin, à l’extrême droite, lors de l’exposition de la dépouille de Gregory Woolley au Complexe funéraire Loreto, appartenant à la famille Rizzuto, l’automne dernier.

D’après la police, Jean-Philippe Célestin était l’un des bras droits de Gregory Woolley, cet influent chef de gang assassiné à Saint-Jean-sur-Richelieu en novembre dernier.

Célestin et son groupe étaient d’ailleurs fortement représentés aux funérailles de Woolley l’automne dernier.

La police considère Célestin comme un chef de gang à la solde du clan des Siciliens de la mafia montréalaise et de leurs associés.

Un des adjoints de Célestin, Nitchell Lapaix, a été assassiné en août 2021 et à la suite de cet assassinat, des membres du groupe de Célestin ont été avisés par les policiers que leur vie pourrait être en danger.

Toujours d’après la police, Jean-Philippe Célestin contrôlerait le trafic de stupéfiants dans quelques secteurs de Montréal, notamment le village gai et le quartier des spectacles.

Il aurait également été impliqué, à une certaine époque du moins, dans la livraison de drones vers des prisons.

En décembre 2017, Jean-Philippe Célestin avait été condamné à 69 mois d’emprisonnement – il lui restait 21 mois à purger – après avoir été arrêté dans une enquête du SPVM visant à démanteler un réseau de trafiquants de stupéfiants qui opéraient dans le centre-ville de Montréal.

Célestin est relié aux gangs de rue d’allégeance bleue et au début des années 2000, il faisait partie d’un gang appelé les K-Crew.

« On s’attaque vraisemblablement à l’organisation de Gregory Woolley. Il y en aura d’autres. Ce n’est pas la fin, c’est un commencement », a analysé, sous le couvert de l’anonymat, un observateur spécialisé dans le crime organisé montréalais.

Le milieu en réorganisation

En décembre dernier, la résidence de Jean-Philippe Célestin a été perquisitionnée dans le cadre de l’enquête majeure menée par le SPVM et la SQ sur les révélations de l’ancien tueur à gages du crime organisé Frédérick Silva.

Ces révélations pourraient permettre à la police d’élucider 65 meurtres et tentatives de meurtre commis depuis le milieu des années 90.

Au moins deux individus visés par cette enquête majeure ont été tués par balle ces derniers mois, Gregory Woolley et Samy Tamouro, assassiné dans un centre de conditionnement physique au Mexique à la mi-décembre.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Gregory Woolley, en 2013

Ces meurtres ne sont pas nécessairement reliés à l’enquête en cours, mais depuis le début de celle-ci, une réorganisation semble s’effectuer dans le milieu du crime organisé montréalais.

Le meurtre de Brandon Jean Célestin est déjà le sixième de l’année à Montréal – le quatrième par balle – alors qu’on comptait un seul homicide à pareille date dans la métropole l’an dernier.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.